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Эти изменения цвета лица могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем

Врач назвал цвета лица, свидетельствующие о появлении болезни (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Изменения цвета лица могут являться симптомами серьезных проблем со здоровьем. Врач рассказал, чего нельзя игнорировать и когда немедленно обращаться за помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Кожа становится будто зеленой

Бледная кожа

Желтый оттенок лица или глаз может являться признаком желтухи, которая может указывать на проблемы с печенью или желчными протоками. Это может быть вызвано такими заболеваниями как гепатит, камни в желчном пузыре или определенным лекарством.

Другие симптомы желтухи включают темную мочу, бледный стул и зуд. Если вы заметили любой из этих признаков, важно немедленно обратиться к врачу, поскольку они могут указывать на серьезное заболевание.

Красное лицо

Если кожа лица покраснела, это может быть просто естественной реакцией тела на жару, физические упражнения или такие эмоции, как смущение.

Однако постоянное покраснение может свидетельствовать о таких заболеваниях кожи, как розацеа или даже высокое кровяное давление. Если покраснение появляется внезапно вместе с такими симптомами, как потливость, сердцебиение или одышка, это может свидетельствовать о таком состоянии, как карциноидный синдром, нуждающийся в немедленной помощи.

 

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