Ці зміни кольори обличчя можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям

Зміни кольору обличчя можуть бути симптомами серйозних проблем зі здоров'ям. Лікар розповів, чого не можна ігнорувати та коли негайно звертатись за допомогою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Шкіра стає ніби зеленою

Лікар Ніам Макміллан розповів, якщо ваше обличчя має зеленуватий відтінок, це може бути пов’язано з нудотою.

Рідше синьо-сіро-зелений відтінок може свідчити про зниження рівня кисню та бути пов’язаним зі станом, відомим як ціаноз, який може виникати через труднощі з диханням або певні захворювання серця та легенів.

Бліда шкіра

Якщо ваше обличчя виглядає надзвичайно блідим, це може бути ознакою анемії, тобто тіло не виробляє достатньо еритроцитів для ефективного перенесення кисню.

Це часто супроводжується такими симптомами, як втома, запаморочення та відчуття непритомності. Раптова блідість також може бути пов’язана з низьким кров’яним тиском, зневодненням або реакцією на шок. Хоча іноді це може бути тимчасовим, але постійні випадки повинні бути перевірені медичним працівником.

Жовтий відтінок

Жовтий відтінок обличчя або очей може бути ознакою жовтяниці, яка може вказувати на проблеми з печінкою або жовчними протоками. Це може бути спричинено такими захворюваннями, як гепатит, камені в жовчному міхурі або певними ліками.

Інші симптоми жовтяниці включають темну сечу, блідий стілець і свербіж. Якщо ви помітили будь-який із цих ознак, важливо негайно звернутися до лікаря, оскільки вони можуть вказувати на серйозне захворювання.

Червоне обличчя

Якщо шкіра обличчя почервоніла, то це може бути просто природною реакцією тіла на спеку, фізичні вправи або такі емоції, як збентеження.

Однак постійне почервоніння може свідчити про таке захворювання шкіри, як розацеа або навіть високий кров’яний тиск. Якщо почервоніння з’являється раптово разом із такими симптомами, як пітливість, серцебиття або задишка, це може свідчити про такий стан, як карциноїдний синдром, який потребує негайної допомоги.