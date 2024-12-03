Эти изменения цвета лица могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем

Изменения цвета лица могут являться симптомами серьезных проблем со здоровьем. Врач рассказал, чего нельзя игнорировать и когда немедленно обращаться за помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Кожа становится будто зеленой

Врач Ниам Макмиллан рассказал, если ваше лицо имеет зеленоватый оттенок, это может быть связано с тошнотой.

Реже сине-серо-зеленый оттенок может свидетельствовать о снижении уровня кислорода и быть связанным с состоянием, известным как цианоз, который может возникать из-за трудностей с дыханием или определенных заболеваний сердца и легких.

Бледная кожа

Если ваше лицо выглядит очень бледным, это может быть признаком анемии, то есть тело не производит достаточно эритроцитов для эффективного переноса кислорода.

Это часто сопровождается такими симптомами, как усталость, головокружение и чувство обморока. Внезапная бледность также может быть связана с низким артериальным давлением, обезвоживанием или реакцией на шок. Хотя иногда это может быть временным, но постоянные случаи должны быть проверены медицинским работником.

Желтый оттенок

Желтый оттенок лица или глаз может являться признаком желтухи, которая может указывать на проблемы с печенью или желчными протоками. Это может быть вызвано такими заболеваниями как гепатит, камни в желчном пузыре или определенным лекарством.

Другие симптомы желтухи включают темную мочу, бледный стул и зуд. Если вы заметили любой из этих признаков, важно немедленно обратиться к врачу, поскольку они могут указывать на серьезное заболевание.

Красное лицо

Если кожа лица покраснела, это может быть просто естественной реакцией тела на жару, физические упражнения или такие эмоции, как смущение.

Однако постоянное покраснение может свидетельствовать о таких заболеваниях кожи, как розацеа или даже высокое кровяное давление. Если покраснение появляется внезапно вместе с такими симптомами, как потливость, сердцебиение или одышка, это может свидетельствовать о таком состоянии, как карциноидный синдром, нуждающийся в немедленной помощи.