Ці заспокійливі препарати не працюють: лікар розповіла, на що не варто витрачати гроші
З реклам різних заспокійливих засобів нам розповідають про їхню чудодійність, проте насправді більшість подібних ліків є фуфломіцинами та не несуть жодної користі. Купуючи їх, ви лише викидаєте гроші на вітер.
Які саме це препарати, розповіла медичний психолог Надь Беата на своїй сторінці в Instagram.
Фітопрепарати
Це медичні засоби, виготовлені з рослинної сировини. Ось перелік тих, які купувати не варто:
- Деприм
- Седафітон
- Антистрес
- Нейробаланс
- Валеріана
- Лазея
- Новопассит
- Білобіл
- Седавіт
- Персен
Фото: instagram.com/dr_beata_nad
Ноотропи
Це лікарські засоби, які призначені для "покращення" роботи мозку. За словами фахівця, ці препарати є не доказовими та не ефективними:
- Нообут
- Когнум
- Фезам
- Гліцисед
- Біфрен
- Пірацетам
- Фенібут
- Пантогам
Фото: instagram.com/dr_beata_nad
Гомеопатичні препарати
Це зазвичай мінерали, речовини рослинного або тваринного походження. Їх розводять багато разів до такого стану, що ці розведення практично не містять молекул діючої речовини.
- Тенотен
- Меморія
- Цефанейро
- Нервохеель
- Нотта
- Стрес-гран
Фото: instagram.com/dr_beata_nad
"Усі ці групи препаратів об'єднує те, що немає адекватних досліджень, які б довели їхню ефективність та безпечність. Жодні з них не схвалені Управлінням з продовольства і медикаментів США та не є рекомендованими жодною впливовою міжнародною медичною асоціацією", - підсумовує експерт.
Раніше ми розповідали, які ліки для серця не лише не допомагають, а й роблять гірше.
Читайте також, які ліки в гінекології вважають фуфломіцинами.