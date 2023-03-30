Ці заспокійливі препарати не працюють: лікар розповіла, на що не варто витрачати гроші

З реклам різних заспокійливих засобів нам розповідають про їхню чудодійність, проте насправді більшість подібних ліків є фуфломіцинами та не несуть жодної користі. Купуючи їх, ви лише викидаєте гроші на вітер.

Які саме це препарати, розповіла медичний психолог Надь Беата на своїй сторінці в Instagram .

Фітопрепарати

Це медичні засоби, виготовлені з рослинної сировини. Ось перелік тих, які купувати не варто:

Деприм

Седафітон

Антистрес

Нейробаланс

Валеріана

Лазея

Новопассит

Білобіл

Седавіт

Персен

Фото: instagram.com/dr_beata_nad

Ноотропи

Це лікарські засоби, які призначені для "покращення" роботи мозку. За словами фахівця, ці препарати є не доказовими та не ефективними:

Нообут

Когнум

Фезам

Гліцисед

Біфрен

Пірацетам

Фенібут

Пантогам

Фото: instagram.com/dr_beata_nad

Гомеопатичні препарати

Це зазвичай мінерали, речовини рослинного або тваринного походження. Їх розводять багато разів до такого стану, що ці розведення практично не містять молекул діючої речовини.

Тенотен

Меморія

Цефанейро

Нервохеель

Нотта

Стрес-гран

Фото: instagram.com/dr_beata_nad

"Усі ці групи препаратів об'єднує те, що немає адекватних досліджень, які б довели їхню ефективність та безпечність. Жодні з них не схвалені Управлінням з продовольства і медикаментів США та не є рекомендованими жодною впливовою міжнародною медичною асоціацією", - підсумовує експерт.