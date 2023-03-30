Эти успокоительные препараты не работают: врач рассказала, на что не стоит тратить деньги
Из реклам разных успокоительныъ средств нам рассказывают об их чудодейственности, однако на самом деле большинство подобных лекарств являются фуфломицинами и не несут никакой пользы. Покупая их, вы только выбрасываете деньги на ветер.
Какие именно это препараты, рассказала медицинский психолог Надь Беата на своей странице в Instagram.
Фитопрепараты
Это медицинские средства, сделанные из растительного сырья. Вот список тех, которые покупать не стоит:
- Деприм
- Седафитон
- Антистресс
- Нейробаланс
- Валериана
- Лазея
- Новопассит
- Билобил
- Седовит
- Персен
Фото: instagram.com/dr_beata_nad
Ноотропы
Это лекарственные средства, предназначенные для "улучшения" работы мозга. По словам специалиста, эти препараты не доказательные и не эффективные:
- Нообут
- Когнум
- Фезам
- Глицисед
- Бифрен
- Пирацетам
- Фенибут
- Пантогам
Фото: instagram.com/dr_beata_nad
Гомеопатические препараты
Обычно это минералы, вещества растительного или животного происхождения. Их разводят много раз до такого состояния, что эти разведения практически не содержат молекул действующего вещества.
- Тенотен
- Мемория
- Цефанейро
- Нервохеель
- Нотта
- Стресс-гран
Фото: instagram.com/dr_beata_nad
"Все эти группы препаратов объединяет то, что нет адекватных исследований, которые доказали бы их эффективность и безопасность. Никакие из них не одобрены Управлением по продовольствию и медикаментам США и не являются рекомендованными ни одной влиятельной международной медицинской ассоциацией", - заключает эксперт.
Раньше мы рассказывали, какие лекарства для сердца не только не помогают, но и делают хуже.
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