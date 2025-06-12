Ці запахи викликають у котів паніку: не використовуйте їх удома

Як працює котячий нюх

Котячий ніс має близько 200 мільйонів нюхових рецепторів - у 40 разів більше, ніж у людини. Він фіксує не лише запахи, а й феромони, що передають інформацію про інших тварин.

У роті розташований додатковий орган Якобсона, який допомагає детальніше аналізувати аромати. Саме тому коти іноді відкривають рот, піднімають губу і "нюхають" по-особливому.

Цитрусові - головні вороги котів

Лимони, апельсини, мандарини мають сильні ефірні масла, які різко подразнюють котячий нюх. Їхній запах для пухнастиків - майже як сирена тривоги.

Навіть шкірка цитрусових у смітнику може налякати або змусити тварину втекти. Не використовуйте освіжувачі з цитрусовими нотами, якщо не хочете викликати паніку у кота.

Кава, банани і спеції

Кава містить понад 20 ароматичних речовин, що дратують котячий нюх.

Бананова шкірка нагадує їм запах хімікатів, що також викликає неприйняття.

Спеції - гвоздика, кориця, перець - мають леткі речовини, що сушать слизову і викликають неприязнь. Коти можуть уникати кухні, якщо там часто готують пряні страви.

Коти мають дуже потужний нюх, тому треба про нього дбати (фото: Freepik.com)

Рослини, які лякають котів

Аромат лаванди, герані чи тютюну не лише неприємний, а іноді й токсичний для котів. Ці рослини можуть викликати головний біль, роздратування або навіть отруєння.

Якщо маєте такі квіти вдома, краще тримайте їх подалі від свого улюбленця. Навіть сушена лаванда в шафі може викликати у нього тривогу.

Побутова хімія, оцет і спирт

Хлорка, аміак, оцет і спирт мають агресивні запахи, які коти не переносять. Вони можуть викликати у тварини головний біль, нудоту або задишку.

Користуючись такими засобами, провітрюйте приміщення і не залишайте флакони у доступному місці. Ніколи не розпилюйте хімію біля кота - це може бути небезпечно.

Як використати ці запахи з користю

Якщо кіт дер меблі чи ходить повз лоток, неприємні запахи можуть стати вашим союзником. Наприклад, цедра лимона або розчин оцту відлякує тварину від небажаних місць.

Також можна використовувати ефірні олії у мінімальних дозах - капніть на ватний диск і покладіть у кутку. Але пам’ятайте: безпека понад усе - уникайте токсичних речовин і агресивної хімії.

Коти чутливі до змін середовища, особливо запахів. Те, що здається людині приємним, для кота може бути стресом. Створіть вдома атмосферу, в якій ваш пухнастик почуватиметься спокійно і впевнено.