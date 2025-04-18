Ці яйця не варто фарбувати на Великдень: помилка, якої припускаються щороку

Фарбування яєць на Великдень - це давня традиція, якої усі дотримуються. Щороку багато хто фарбує яйця, не підозрюючи, що деякі з них зовсім не підходять для цього.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які саме яйця не варто фарбувати і чому це важливо.

Які яйця не варто фарбувати

Категорично не варто фарбувати тріснуті або пошкоджені яйця.

Важливо знати, якщо фарбувати яйця з мікротріщинами, то фарба та оцет можуть проникати всередину, а це не лише впливає на смак, але й може бути небезпечно для здоров’я.

Яйця з порушеною цілісністю шкаралупи теж не можна фарбувати, адже вони швидше псуються, навіть якщо їх зварити.

Як уникнути помилки

Найкраще перед варінням ретельно перевірте яйця на тріщини - можна піднести до світла. Якщо шкаралупа має тріщини, ви побачите темну лінію або пляму - світло не пройде рівномірно.

Також можна провести пальцем по шкаралупі. Якщо є тріщина, вона може відчуватись як нерівність або маленьке заглиблення.

Або злегка потрясіть яйцем біля вуха - якщо всередині щось "хлюпає", можливо, тріщина вже пропускає повітря або білок.

Краще використовувати яйця з білою шкаралупою, якщо хочете отримати яскраві кольори. Тоді як коричневі яйця мають більш темну основу, яка автоматично посилює кінцевий колір. Завдяки темно-коричневій основі коричневі яйця природним чином забарвлюються в землистий і насичений колір.

Чим не можна фарбувати яйця

Класична безпечна фарба для пасхальних яєць, повинна бути виготовлена ​​з харчового барвника, води та оцту. Варто шукати в магазинах будь-які барвники з позначкою безпечні для харчових продуктів.

Також можна зробити домашні барвники, використовуючи продукти та комори, зокрема лушпиння цибулі, куркуму, червоноголову капусту, виноградний сік, буряковий сік і каву.

Важливо розуміти, що якщо токсична фарба через мікротріщину потрапить у яйце, то воно може завдати шкоди організму.