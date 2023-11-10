Ці вісім важливих правил допоможуть вам прожити на 6 років довше: нове дослідження

На те, як довго ми живемо, впливає безліч факторів: від генетики та хвороб до нашого харчування та фізичної активності. Дослідження вчених показало, що дотримання цих правил допоможе вам прожити довше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Heart.org.

У чому полягає дослідження

Простіше кажучи, ось вісім основних правил для молодості: здоровий сон, відмова від куріння, регулярна фізична активність, здорове харчування, здорова вага тіла, рівень глюкози в крові, холестерину та артеріального тиску.

У рамках дослідження, яке буде представлено на наукових сесіях AHA цього року у Філадельфії, дослідники проаналізували дані 6500 дорослих з різних країн.

Загалом учасники, які набрали найвищі бали за вісьмома основними контрольними списками, були біологічно на шість років молодші за свій фактичний вік.

Старший автор дослідження доктор Нур Макарем повідомив, що вчені виявили, що більш високе здоров'я серцево-судинної системи пов'язане з уповільненням біологічного старіння, яке вимірюється фенотиповим (біологічним) віком.

"Ми також виявили дозозалежний зв'язок - у міру покращення здоров'я серця біологічне старіння сповільнюється", - повідомив він.

Суворіше дотримання всіх восьми найважливіших показників життя та покращення здоров'я серцево-судинної системи можуть уповільнити процес старіння вашого тіла та принести багато користі в майбутньому.

Зниження біологічного старіння пов'язане не тільки з меншим ризиком хронічних захворювань, таких як хвороби серця, але також зі збільшенням тривалості життя та зниженням ризику смерті.

Фенотиповий вік - це практичний інструмент для оцінки процесу біологічного старіння нашого організму та надійний предиктор майбутнього ризику захворювань та смерті.

Дослідження також показало, що люди з поганим серцево-судинним здоров'ям старіють швидше.