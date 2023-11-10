Эти восемь важных правил помогут вам прожить на 6 лет дольше: новое исследование

На то, как долго мы живем, влияет множество факторов: от генетики и болезней до нашего питания и физической активности. Исследование ученых показало, что соблюдение этих правил может помочь вам прожить дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Heart.org.

В чем состоит исследование

Проще говоря, вот восемь основных правил для молодости: здоровый сон, отказ от курения, регулярная физическая активность, здоровое питание, здоровый вес тела, уровень глюкозы в крови, холестерина и артериального давления.

В рамках исследования, которое будет представлено на научных сессиях AHA в этом году в Филадельфии, исследователи проанализировали данные 6500 взрослых из разных стран.

В целом участники, набравшие наивысшие баллы по восьми основным контрольным спискам, были биологически на шесть лет моложе своего фактического возраста.

Старший автор исследования доктор Нур Макарем сообщил, что ученые обнаружили, что более высокое здоровье сердечно-сосудистой системы связано с замедлением биологического старения, измеряемого фенотипическим (биологическим) возрастом.

"Мы также обнаружили дозозависимую связь - по мере улучшения здоровья сердца биологическое старение замедляется", - сообщил он.

Более строгое соблюдение всех восьми важнейших показателей жизни и улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы могут замедлить процесс старения вашего тела и принести много пользы в будущем.

Снижение биологического старения связано не только с меньшим риском хронических заболеваний, таких как болезни сердца, но также с увеличением продолжительности жизни и снижением риска смерти.

Фенотипический возраст - это практический инструмент для оценки процесса биологического старения нашего организма и надежный предиктор будущего риска заболеваний и смерти.

Исследование также показало, что люди с плохим сердечно-сосудистым здоровьем стареют быстрее.