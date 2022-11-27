У піску чи пергаменті: як зберігати буряк, щоб він до весни залишився свіжим
Напередодні зими все більше українців задумуються, як правильно зберігати буряк, щоб той залишився максимально довго свіжим. Є кілька простих способів, завдяки яким коренеплоди не втрачають свіжості аж до весни.
За яких умов варто зберігати буряк у погребі та квартирі, читайте у матеріалі Styler.
Підготуйте коренеплоди до зими
Довго зберігаються лише сухі і здорові плоди. Тому перш за все потрібно перевірити чи коренеплоди добре просохли після збору врожаю. Після цього огляньте кожен буряк чи той немає пошкоджень, або гнилі. Важливо також повністю видалити бадилля. Зробіть це обережно обрізаючи, але у жодному випадку, не обламуючи їх. Після цих процедур можна закладати буряк на зберігання.
Як зберігати буряк у погребі?
Найкраще буряк зберігати у погребі, оскільки там темно й прохолодно. Зокрема, варто застосувати будь-який із перелічених способів:
- Засипте буряк сухим піском. Він не дозволить волозі дістатися до коренеплодів, запобіжить випаровуванню корисної вологи з самих буряків, а також боротиметься з виникненням цвілі. Пісок можна замінити на сухий торф, або деревну стружку.
- Складіть буряк у дерев’яні ящики. Великі плоди слід складати зверху, бо вони гірше зберігається, ніж дрібні.
- Помістіть буряк у великі поліетиленові пакети. Розфасуйте їх приблизно по 35-45 кг. буряку, але в жодному разі не закривайте мішки, інакше утвориться парниковий ефект.
Як зберігати буряк у квартирі?
Буряк також може непогано зберігатись у квартирі, якщо дотримуватись наступних правил. А саме:
- Складіть буряк у поліетиленові мішки і помістіть його на балкон. Той обов’язково має бути заскленим. Замість мішків можна використовувати дерев’яні ящики, робити все так само як і при зберіганні в погребі.
- Помістіть неочищений буряк в лоток для овочів і поставте у холодильник. Там він може зберігається 30-40 днів.
- Загорніть плоди у пергамент і помістіть у холодильник. У такому вигляді вони зберігатимуться 3-4 місяці без втрати смакових якостей.
- Натріть буряк і залиште в спеціальному морозильному лотку. Так він довше збережеться, не втрачаючи при цьому корисних якостей.
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