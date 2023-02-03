Ці українські пісні знає весь світ. А ви?

Щедрик

Цю пісню, без перебільшення, чув кожен. Вона об'єднала весь світ. Щороку перед різдвяними святами, у всіх куточках планети лунає український "Щедрик" у різних варіаціях.

Найбільш відома назва - "Carol of the Bells". Саме англомовну версію нашої пісні ви точно чули у фільмах "Сам удома" та "Гаррі Поттер".

Щоправда, далеко не всі знають, що музику до цієї пісні склав український композитор Микола Леонтович. В основі легендарної різдвяної пісні лежить прадавня українська новорічна щедрівка. "Щедрик" став справжнім неофіційним гімном Різдва.

Ой, у лузі червона калина

"Ой, у лузі червона калина" - це українська народна пісня, гімн Січових Стрільців, написаний у 1914 році.

Друге дихання у пісні відкрилось на фоні повномасштабного вторгнення Росії до України, коли лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заспівав її на Софіївській площі.

Пізніше культовий англійський рок-гурт Pink Floyd у своїй пісні "Hey Hey Rise Up" використав уривок з відео, в якому український співак виконує вищезгадану пісню.

Як звучить "Червона калина" у виконанні українських артистів, слухайте прямо зараз.

Dancing Lasha Tumbai

На Євробаченні 2007 року саме ця пісня запалила всю Європу. "Dancing Lasha Tumbai" так полюбилася глядачам, що принесла Україні заслужене 2 місце в пісенному конкурсі.

На YouTube-каналі Євробачення виступ Вєрки Сердючки набрав 42 000 000 переглядів та тисячі схвальних коментарів. Образ української артистки ще довго не могли забути та постійно запрошували на конкурс як запрошену зірку.

Плакала

У чому феномен пісні гурту KAZKA ніхто розгадати не може й досі. "Плакала" миттєво набула популярності та стала однією з найвідоміших вітчизняних пісень.

Цікавий факт ще в тому, що пісня написана виключно українською мовою. Вона була в топі всіх українських чартів, а згодом перейшла і за кордон.

На YouTube кліп на пісню зібрав майже 420 000 000 переглядів та два мільйони лайків. Видно, іноземцям сподобалось, як звучить українська мова.

Wild Dances

Українська співачка Руслана, завдяки цій пісні, уперше принесла нашій країні перемогу на Євробаченні 2004 року. Музику співачка написала самостійно, за основу взяла музичні традиції гуцулів.

Пісня набула шаленої популярності в Європі та за її межами, що Руслана навіть отримала нагороду World Music Awards у Лас-Вегасі за найбільшу кількість проданих альбомів "Wild Dances" у світі.

1944

"1944" - це пісня-розповідь про страшні сторінки в історії, які випали на долю кримськотатарського народу. Джамала, яка має кримськотатарське коріння, виконала цю пісню на Євробаченні 2016 року та принесла Україні перемогу.

Емоційне виконання зворушило чимало сердець. Нині, "1944" і досі залишається актуальною піснею, оскільки перегукується із трагічним сьогоденням України, коли чужинці у вигляді Росії прийшли знищити нашу землю.

Стефанія

Ще одна переможна пісня України на Євробаченні у 2022 році. У багатьох вона асоціюється з війною, тому що на сцені пісенного конкурсу лідер гурту Олег Псюк звернувся до світу із закликом врятувати Маріуполь. Під час виступу Kalush Orchestra у залі миготів український стяг, а глядачі аплодували стоячи.

На Новий рік у Лондоні головний салют країни був у синьо-жовтих кольорах та під українську "Стефанію". Таким чином, Велика Британія вкотре показала свою підтримку Україні.

Шум

Гурт "Go_A" поїхав на Євробачення у 2021 році, де посів 5 місце з піснею "Shum". Уся Європа закохалася в українську музику. За підсумками глядацького голосування Україна посіла друге місце.

А після пісенного конкурсу "Shum" очолив рейтинг найпопулярніших пісень на сервісі Spotify. Пісня навіть потрапила в американські чарти.