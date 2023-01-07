5 фільмів про Україну, які ви маєте подивитися прямо зараз

У час повномасштабної війни на наших очах пишеться нова історія України, але ми не повинні забувати своє минуле.

Ми підготували коротку добірку фільмів та серіалів про Україну, які має глянути кожен. Чому - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чорний ворон

Фільм знятий за мотивами роману "Залишенець. Чорний ворон" Василя Шкляра. Сам письменник брав активну участь у знімальному процесі.

Події розгортаються у 1922 році, уже після того, як радянська влада окупувала УНР. Головний герой стрічки - учасник повстанського руху часів Холодноярської республіки Іван на прізвисько Ворон. Колишній офіцер армії УНР не може залишатись осторонь таких важливих історичних подій, тому він вирішив боротися за незалежність, волю та майбутнє українців і його власної родини.

Цікавий факт, що чорний ворон на ім’я Фрейд є професійним актором. На його рахунку вже шість повнометражних фільмів.

"Чорний ворон" є актуальною стрічкою і на зараз. У нас знову один і той самий ворог, який намагається нас знищити, але це в нього не вдається.

"Історія циклічна, і події, які відбувались 100 років тому, дивним чином перекликаються із тим, що відбувається в країні зараз. Тому гасла і послання, які я хочу закласти в це кіно, мають давати відповіді на питання теперішнього часу. Ми маємо усвідомити, що коли одного разу піти на компроміс із ворогом, можна стати заручником, адже врешті цей компроміс стає безкінечним. Якщо терпіти ганьбу заради миру, врешті отримуєш і ганьбу, і війну", - зазначає режисер фільму Тарас Ткаченко.

Дивіться повний фільм "Чорний ворон" тут:

Ціна правди

Це спільний українсько-британсько-польський історичний трилер, заснований на реальних подіях. У фільмі розповідається історія валлійського журналіста Ґарета Джонса, який попри погрози радянських спецслужб, першим розповів світу правду про Голодомор в Україні. Але йому не повірили…

Дивіться повний фільм "Ціна правди" тут:

Зйомки фільму проходили в Україні, Польщі та Великій Британії. Під час зйомки сцени в одному з сіл у Чернігівській області режисерка Аґнєшка Голланд познайомилась із літньою жінкою, яка на власні очі пам'ятає Голодомор.

"Ця зустріч була для мене особливою - вона допомогла мені краще зрозуміти те, що сталося і передати емоції й ситуацію на екрані", - розповіла потім Голланд.

Додамо, що саундтреком до фільму стала однойменна пісня Джамали.

Кіборги. Герої не вмирають

"Кіборги. Герої не вмирають" - це воєнна драма, знята українським актором та режисером кримськотатарського походження Ахтемом Сеітаблаєвим. У стрічці розповідається про бої у Донецькому аеропорту восени 2014 року.

У фільмі чимало філософських розмов на абсолютно різні теми: про любов до України, війну, політичні процеси у країні тощо.

Автори фільму кажуть, що намагалися дотримуватися реалістичності, тому режисера та акторів консультували реальні оборонці аеропорту, які розповідали про побут бійців, поводження зі зброєю, манеру переміщень, маркування техніки та лексику військових.

"Ми намагалися зняти чесне кіно", - наголошує Ахтем Сеїтаблаєв.

Один із бійців, який перебував у Донецькому аеропорту зазначив, що ця картина є реалістичною, тому воїнам було складно дивитись цей фільм, адже вони занурювались у ті переживання.

Як зазначає режисер, стрічка присвячена кожному загиблому і всім, хто залишився живим, їхнім родинам та волонтерам.

Черкаси

Український художній фільм заснований на реальних подіях і розповідає історію мінного тральщика "Черкаси", який став єдиним з 13 кораблів, що втримав український стяг на своїй щоглі на озері Донузлав під час анексії Криму у 2014 році.

Консультантом стрічки став справжній командир тральщика Юрій Федаш, а до акторського складу увійшли і моряки, які тримали оборону на кораблі.

Це фільм, який показує незламність українського корабля та стійкий дух усього екіпажу.

Додому

У фільмі розповідається про історію кримськотатарської родини - батька Мустафи та його двох синів, один із яких загинув в АТО.

Мустафа їде до Києва, щоб забрати тіло свого загиблого сина та поховати його в Криму, згідно з мусульманськими традиціями. Також чоловік хоче забрати додому і молодшого сина Аліма, який вчиться у столиці після анексії півострова, проте хлопець не прагне повертатись назад.

Взаємини батьків і дітей, пошук себе у цьому світі є основним мотивом, що повторюється протягом усієї драми.

У стрічці порушені важливі теми, які стосуються кожного українця. Це війна на сході нашої країни, окупація росіянами Криму та доля кримських татар.

У 2019 році фільм "Додому" висували як національного претендента від України на "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою. У 2020 році режисер стрічки Наріман Алієв та актор Ахтем Сеітаблаєв отримали "Золоту дзиґу" й премію кінокритиків "Кіноколо".