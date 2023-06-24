Ці українські імена вкрали і перекрутили росіяни. Як правильно їх вимовляти

У намаганнях знищити та русифікувати все українське Росія вдавалася до різних методів. Головним "двигуном нації" є мова, тому її росіяни зросійщували першою чергою. Крім вилучення літератури, посіпаки царів навіть змінювали українські імена на свій лад.
Які імена ми часто вимовляємо неправильно - читайте нижче в матеріалі Styler.
У 1888 році російський цар Олександр III видав указ "Про заборону вживання в офіційних установах української мови та хрещення українськими іменами". Відтоді всіх новонароджених дітей почали записувати на російський манір.
"Дітей почали записувати на російський лад: не Дмитро, а Дмітрій чи Дімітрій, не Михайло, а Михаїл, не Ганна, а Анна. Подали так, ніби ці варіанти виникли не під впливом російського правопису, а церковнослов'янської мови. Однак варіативність, властиві суфікси та форми українських імен поступово втрачались", - розповідає мовознавиця Катерина Тимошенко в коментарі LIGA.net.
Важливу роль в асиміляції імен відіграють суфікси. Саме з їхньою допомогою можна кардинально змінити походження імені:
Натомість українській мові притаманні:
Очевидно, важко позбутися в максимально короткий проміжок часу від того, що нам насаджували століттями. Разом із тим не варто примусово переходити на власне українські імена.
"Не потрібно тиснути на людей чи забороняти їм називати дітей по-своєму. Це навпаки може викликати спротив. Краще у відповідних установах пояснювати, що українською мовою є такі пестливі варіанти, як Тетянка, Наталя, Андрійко, які через століття російського впливу та знищення рідної мови вийшли з ужитку", - радить Катерина.