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Эти украинские имена украли и перекрутили россияне. Как правильно их произносить

Россия испортила украинские имена (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В попытках уничтожить и русифицировать все украинское Россия прибегала к разным методам. Главным "двигателем нации" является язык, поэтому ее россияне меняли в первую очередь. Кроме извлечения литературы, подопечные царей даже меняли украинские имена на свой манер.

Какие имена мы часто произносим неправильно - читайте ниже в материале Styler.

Почему Ганна, а не Анна, и Михайло вместо Михаїла

В 1888 году русский царь Александр III издал указ "О запрете употребления в официальных учреждениях украинского языка и крещении украинскими именами". С тех пор всех новорожденных детей начали записывать на российский манер.

"Детей начали записывать на русский лад: не Дмитро, а Дмітрій чи Дімітрій, не Михайло, а Михаїл, не Ганна, а Анна. Подали так, будто эти варианты возникли не под влиянием российского правописания, а церковнославянского языка. Однако вариативность, свойственные суффиксы и формы украинских имен постепенно утрачивались", - рассказывает языковед Екатерина Тимошенко в комментарии LIGA.net.

Важную роль в ассимиляции имен играют суффиксы. Именно с их помощью можно кардинально изменить происхождение имени:

  • -ік-: Славік, Владік (на украинском это Славик/Славко та Владик)
  • -ек-: Марек (на украинском это Марко)
  • -ушк-: Аннушка (на украинском - Ганнуся)
  • -ша-: Маша, Даша, Паша (на украинском - Марійка/Марічка, Даруся/Дарця/Даринка, Павлусь)
  • -ін-: Крістіна, Каріна (на украинском - Христина/Христя та Карина)

В то же время украинскому языку присущи:

  • суффикс
  • -ик-: Петрик, Дмитрик, Тарасик
  • -чик-: Богданчик, Матвійчик
  • -к-: Іванко, Назарко
  • закінчення -сь: Івась, Петрусь
  • -нь: Гринь
  • -о: Дмитро, Юрко, Василько
  • -ась: Михась
  • суфікс -ка-: Даринка, Галинка
  • -ц-: Дарця, Ірця
  • -ус-: Ганнуся, Катруся
  • закінчення -а, -я: Віка, Галя, Христя
  • -очк: Оксаночка, Наталочка
  • -оньк: Віронька

Как украинцам избавиться от российских имен

Очевидно, трудно избавиться в максимально короткий промежуток времени от того, что нам насаждали веками. Вместе с тем, не стоит принудительно переходить на собственно украинские имена.

"Не нужно давить на людей или запрещать им называть детей по-своему. Это наоборот может вызвать сопротивление. Лучше в соответствующих учреждениях объяснять, что на украинском языке есть такие ласковые варианты, как Тетянка, Наталя, Андрійко, которые через столетие российского влияния и уничтожение родного языка вышли из употребления", - советует Екатерина.

Раньше мы писали, какие слова ошибочно считаются русскими, а на самом деле украинские.

Читайте также, каких украинских слов так боялись власти СССР, что изъяли из всех словарей.

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