Эти украинские имена украли и перекрутили россияне. Как правильно их произносить

В попытках уничтожить и русифицировать все украинское Россия прибегала к разным методам. Главным "двигателем нации" является язык, поэтому ее россияне меняли в первую очередь. Кроме извлечения литературы, подопечные царей даже меняли украинские имена на свой манер.
Какие имена мы часто произносим неправильно - читайте ниже в материале Styler.
В 1888 году русский царь Александр III издал указ "О запрете употребления в официальных учреждениях украинского языка и крещении украинскими именами". С тех пор всех новорожденных детей начали записывать на российский манер.
"Детей начали записывать на русский лад: не Дмитро, а Дмітрій чи Дімітрій, не Михайло, а Михаїл, не Ганна, а Анна. Подали так, будто эти варианты возникли не под влиянием российского правописания, а церковнославянского языка. Однако вариативность, свойственные суффиксы и формы украинских имен постепенно утрачивались", - рассказывает языковед Екатерина Тимошенко в комментарии LIGA.net.
Важную роль в ассимиляции имен играют суффиксы. Именно с их помощью можно кардинально изменить происхождение имени:
В то же время украинскому языку присущи:
Очевидно, трудно избавиться в максимально короткий промежуток времени от того, что нам насаждали веками. Вместе с тем, не стоит принудительно переходить на собственно украинские имена.
"Не нужно давить на людей или запрещать им называть детей по-своему. Это наоборот может вызвать сопротивление. Лучше в соответствующих учреждениях объяснять, что на украинском языке есть такие ласковые варианты, как Тетянка, Наталя, Андрійко, которые через столетие российского влияния и уничтожение родного языка вышли из употребления", - советует Екатерина.