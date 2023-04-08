Ці трюки з макіяжем допоможуть вам виглядати на 10 років молодше: секрети від візажистів

Як омолодити обличчя за допомогою макіяжу

Експерти з макіяжу Cult Beauty поділилися тим, як зрілі жінки можуть миттєво позбутись кількох років за допомогою деяких прийомів макіяжу.

"Зріла шкіра має тенденцію виглядати тьмяною, тому перейдіть від засобів для обличчя з рожевими відтінками (які можуть давати надто насичений колір) до чогось із відтінком лимонно-жовтого", - радять візажисти.

Цей відтінок надає тепла тьмяній блідій шкірі.

"Або спробуйте коригувальну палітру, яка містить крем і фіксуючу пудру, щоб допомогти вирівняти тон шкіри", - говорять експерти.

Також вони радять вибирати продукти на кремовій основі. За їхніми словами крейдяний, пудровий фініш шкіри додає зайвих років, а не приховує їх.

"Пудра не лише має тенденцію осідати в складках, але й "поглинає" світло та підкреслює будь-які сухі плями. Кремові текстури є набагато поблажливішими - гнучкі та свіжі, вони виглядають свіжими, а також є більш стійкими", - кажуть спеціалісти.

На думку експертів, один продукт є необхідним для всіх косметичних сумок - це консилер на кремовій основі.

"Тонка шкіра та повільний дренаж означають, що мішки та тіні є побічним ефектом старіння, але правильний "камуфляж" може творити чудеса. Замаскуйте темні кола кремом під очима консилером персикового відтінку - розітріть кінчиками пальців, щоб створити розсіяний, м’який фокус", - радять візажисти.

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