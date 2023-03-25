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Такий одяг краще не носити після 40 років, якщо хочете мати стильний вигляд

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Субота 25 березня 2023 20:01
Такий одяг краще не носити після 40 років, якщо хочете мати стильний вигляд Від якого одягу краще відмовитись після 40 років (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Жінки завжди прагнуть мати красивий та стильний вигляд. Іноді стежити за останніми тенденціями моди недостатньо. При виборі одягу важливо відштовхуватись від особистих параметрів - фігури, загального типажу й віку. Адже одна невдала річ може зіпсувати весь образ.

Розповідаємо, якого одягу краще уникати після 40 років, аби мати стильний і доречний вигляд.

Міні-спідниці

Такий одяг тільки зайвий раз підкреслить зрілість жінки. Щоб мати привабливий вигляд не обов'язково максимально оголювати ноги. Дуже вдалим варіантом буде спідниця середньої із глибоким розрізом.

Такий одяг краще не носити після 40 років, якщо хочете мати стильний виглядВід міні-спідниць краще відмовитись (скриншот)

Гавайські сорочки

Ця стильна літня річ доволі популярна під час сезону відпусток. Втім такі сорочки часто дуже рясніють різними кольорами і можуть позбавити образ гармонійності. Краще вибрати однотонну сорочку або універсальну - білу. У цьому сезоні вона буде на піку моди.

Такий одяг краще не носити після 40 років, якщо хочете мати стильний виглядГавайські сорочки замініть на білі чи однотонні (скриншот)

Леопардовий та інший тваринний принт

З будь-яким "тваринним" принтом в одязі варто бути дуже обережним, оскільки між стильним і вульгарним образом тонка грань. Тим паче такий принт дуже важко поєднувати з іншими одягом. Якщо вже дуже любите леопардові речі, то краще, щоб це були невеликі деталі на одязі чи аксесуари у цьому стилі.

Такий одяг краще не носити після 40 років, якщо хочете мати стильний вигляд

Краще відмовитись від тваринних принтів (скриншот)

Одяг кислотних кольорів

Кислотний колір може продемонструвати поганий смак і відчайдушне прагнення виглядати молодше. А от у спокійніших та м'яких кольорах жінка матиме вигляд впевненіший й лаконічніший. Якщо хочете якоїсь родзинки в образі, то доповніть його стильними аксесуарами.

Такий одяг краще не носити після 40 років, якщо хочете мати стильний виглядВарто уникати кислотних кольорів (скриншот)

Взуття на шпильках

Це взуття завжди додає елегантності образу й робить його вишуканим. Втім варто вибирати висоту підборів середньої висоти. Це не зіпсує зовнішній вигляд, але у них вам буде набагато зручніше - відповідно відчуватимете себе впевненіше.

Такий одяг краще не носити після 40 років, якщо хочете мати стильний виглядВисокі шпильки замініть на середньої висоти підбори (скриншот)

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