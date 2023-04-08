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Эти трюки с макияжем помогут вам выглядеть на 10 лет моложе: секреты от визажистов

Как сделать антивозрастный макияж (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Нанесение макияжа - это настоящее искусство. При нем важно учесть тон кожи, форму лица, неровности кожи и еще с десяток факторов. Удачный макияж способен омолодить вас на несколько лет, а вот неправильное нанесение косметических средств наоборот зрительно увеличит ваш возраст.

Об этом пишет Express.

Как омолодить лицо с помощью макияжа

Эксперты по макияжу Cult Beauty поделились тем, как зрелые женщины могут мгновенно избавиться от нескольких лет с помощью некоторых приемов макияжа.

"Зрелая кожа имеет тенденцию выглядеть тусклой, поэтому перейдите от средств для лица с розовыми оттенками (которые могут давать слишком насыщенный цвет) к чему-нибудь с оттенком лимонно-желтого", - советуют визажисты.

Этот оттенок придает тепло тусклой бледной коже.

"Или попробуйте корректирующую палитру, содержащую крем и фиксирующую пудру, чтобы помочь выровнять тон кожи", - говорят эксперты.

Также они рекомендуют выбирать продукты на кремовой базе. По их словам меловой, пудровый финиш кожи добавляет лишние годы, а не скрывает их.

"Пудра не только имеет тенденцию оседать в складках, но и "поглощает" свет и подчеркивает любые сухие пятна. Кремовые текстуры намного снисходительнее - гибкие и свежие, они выглядят свежими, а также более устойчивыми", - говорят специалисты.

По мнению экспертов, один продукт необходим для всех косметических сумок - это консилер на кремовой основе.

"Тонкая кожа и медленный дренаж означают, что мешки и тени являются побочным эффектом старения, но правильный "камуфляж" может творить чудеса. Замаскируйте темные круги кремом под глазами консилером персикового оттенка - разотрите кончиками пальцев, чтобы создать рассеянный, мягкий фокус", - советуют визажисты.

5 основных правил антивозрастного макияжа

  • Тональный крем часто забивается в морщины, чтобы этого не произошло, смешайте консилер и омолаживающую сыворотку в равных пропорциях. Затем нанесите на кожу.
  • Используйте тональное основу с элементами хайлайтера. Это будет придавать коже сияющий эффект и придаст ей здоровый вид.
  • Откажитесь от темных оттенков теней для век, черной подводки и карандашей. Лучше наносите графитовый цвет, коричневый или темно-серый.
  • Делайте персиковые и бледно-розовые румяна, они омолаживают лицо.
  • Подберите оттенок красной помады. Идеальным вариантом является пудровый оттенок с легким блеском на губах.

Раньше мы рассказывали о том, какие вещи лучше не носить после 40 лет.

Читайте также о том, какие продукты ускоряют старение и какие сохраняют молодость.

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