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Ці трюки з макіяжем допоможуть вам виглядати на 10 років молодше: секрети від візажистів

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Субота 08 квітня 2023 20:27
Ці трюки з макіяжем допоможуть вам виглядати на 10 років молодше: секрети від візажистів Як зробити антивіковий макіяж (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Нанесення макіяжу - це справжнє мистецтво. При ньому важливо врахувати тон шкіри, форму обличчя, нерівності шкіри і ще з десяток факторів. Вдалий макіяж здатний омолодити вас на кілька років, а от неправильне нанесення косметичних засобів навпаки візуально збільшить ваш вік.

Про це пише Express.

Як омолодити обличчя за допомогою макіяжу

Експерти з макіяжу Cult Beauty поділилися тим, як зрілі жінки можуть миттєво позбутись кількох років за допомогою деяких прийомів макіяжу.

"Зріла шкіра має тенденцію виглядати тьмяною, тому перейдіть від засобів для обличчя з рожевими відтінками (які можуть давати надто насичений колір) до чогось із відтінком лимонно-жовтого", - радять візажисти.

Цей відтінок надає тепла тьмяній блідій шкірі.

"Або спробуйте коригувальну палітру, яка містить крем і фіксуючу пудру, щоб допомогти вирівняти тон шкіри", - говорять експерти.

Також вони радять вибирати продукти на кремовій основі. За їхніми словами крейдяний, пудровий фініш шкіри додає зайвих років, а не приховує їх.

"Пудра не лише має тенденцію осідати в складках, але й "поглинає" світло та підкреслює будь-які сухі плями. Кремові текстури є набагато поблажливішими - гнучкі та свіжі, вони виглядають свіжими, а також є більш стійкими", - кажуть спеціалісти.

На думку експертів, один продукт є необхідним для всіх косметичних сумок - це консилер на кремовій основі.

"Тонка шкіра та повільний дренаж означають, що мішки та тіні є побічним ефектом старіння, але правильний "камуфляж" може творити чудеса. Замаскуйте темні кола кремом під очима консилером персикового відтінку - розітріть кінчиками пальців, щоб створити розсіяний, м’який фокус", - радять візажисти.

5 основних правил антивікового макіяжу

  • Тональний крем часто забивається у зморшки, щоб цього не сталося, змішайте консилер і омолоджувальну сироватку у рівних пропорціях. А тоді нанесіть на шкіру.
  • Використовуйте тональну основу з елементами хайлайтера. Це надаватиме шкірі сяючого ефекту і надасть їй здорового вигляду.
  • Відмовтесь від темних відтінків тіней для повік, чорної підводки й олівців. Краще наносьте засоби графітового кольору, коричневого або темно-сірого.
  • Робіть персикові і блідо-рожеві рум'яна, вони омолоджують обличчя.
  • Підберіть свій відтінок червоної помади. Ідеальним варіантом є пудровий відтінок з легким блиском на губах.

Раніше ми розповідали про те, які речі краще не носити після 40 років.

Читайте також про те, які продукти прискорюють старіння, а які зберігають молодість.

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