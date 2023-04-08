Эти трюки с макияжем помогут вам выглядеть на 10 лет моложе: секреты от визажистов

Нанесение макияжа - это настоящее искусство. При нем важно учесть тон кожи, форму лица, неровности кожи и еще с десяток факторов. Удачный макияж способен омолодить вас на несколько лет, а вот неправильное нанесение косметических средств наоборот зрительно увеличит ваш возраст.

Как омолодить лицо с помощью макияжа

Эксперты по макияжу Cult Beauty поделились тем, как зрелые женщины могут мгновенно избавиться от нескольких лет с помощью некоторых приемов макияжа.

"Зрелая кожа имеет тенденцию выглядеть тусклой, поэтому перейдите от средств для лица с розовыми оттенками (которые могут давать слишком насыщенный цвет) к чему-нибудь с оттенком лимонно-желтого", - советуют визажисты.

Этот оттенок придает тепло тусклой бледной коже.

"Или попробуйте корректирующую палитру, содержащую крем и фиксирующую пудру, чтобы помочь выровнять тон кожи", - говорят эксперты.

Также они рекомендуют выбирать продукты на кремовой базе. По их словам меловой, пудровый финиш кожи добавляет лишние годы, а не скрывает их.

"Пудра не только имеет тенденцию оседать в складках, но и "поглощает" свет и подчеркивает любые сухие пятна. Кремовые текстуры намного снисходительнее - гибкие и свежие, они выглядят свежими, а также более устойчивыми", - говорят специалисты.

По мнению экспертов, один продукт необходим для всех косметических сумок - это консилер на кремовой основе.

"Тонкая кожа и медленный дренаж означают, что мешки и тени являются побочным эффектом старения, но правильный "камуфляж" может творить чудеса. Замаскируйте темные круги кремом под глазами консилером персикового оттенка - разотрите кончиками пальцев, чтобы создать рассеянный, мягкий фокус", - советуют визажисты.

5 основных правил антивозрастного макияжа