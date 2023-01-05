Ці три знаки тварин за китайським календарем на рік Кролика знайдуть успіх і удачу

Згідно з китайським гороскопом на 2023 рік, рік Кролика буде чудовим для трьох знаків тварин.

2023 - китайський рік Водяного Кролика, він починається 22 січня і триватиме до 9 лютого 2024 року.

Астрологи запевняють, що це пам'ятний рік для певних знаків зодіаку, і весна принесе їм чудові можливості.

Очікується, що у наступні 13 місяців найбільше пощастить трьом знакам; Свиня, Мавпа та Собака.

Згідно з китайською астрологією, Кролик описується як "розумний, культурний і творчий" персонаж, який подобається більшості знаків зодіаку.

Тварини, які найбільше сумісні з Кроликом, матимуть найбільшу удачу цього року.

Народжені у рік Свині (союзник Кролика)

Роки народження: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Свиня і Кролик вважаються загалом сумісними знаками через їх ніжний, добрий і поступливий характер. Ці риси дозволяють їм добре ладнати та насолоджуватися товариством один одного.

Рік Кролика принесе Свині рік, повний міцного здоров'я та благополуччя. Це також чудовий час, щоб "зосередитися на турботі про себе та вибір здорового способу життя".

З погляду фінансів, протягом наступних 13 місяців є "великий потенціал для зростання та успіху", також це чудовий час для заощаджень, складання бюджету та інвестування у довгострокові фінансові цілі.

Щодо кохання та стосунків, експерти з астрології стверджують, що "Свиня може очікувати захоплюючий і повний пригод рік".

Щасливі числа, народжених в рік Свині у 2023 році: 44, 22, 15 та 28.

Цим знакам пощастить 2023 року (фото: express.com)

Народжені в рік Мавпи (діловий партнер Кролика)

Роки народження: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

У китайському зодіаку Мавпа та Кролик цілком сумісні, завдяки їхній інтелігентності, креативності та комунікабельності. Ці дві тварини також мають багато спільних інтересів і цінностей.

Народженим у рік Мавпи у 2023 році пощастить, і Мавпам слід зосередитися на спілкуванні, роботі на роботі та повсякденних справах.

Астрологи рекомендують більше займатися спортом, більше відпочивати та перестати ненормовано працювати.

У коханні тим, хто народився в рік Мавпи, доведеться зіткнутися з усіма своїми страхами чи невпевненістю у своїх стосунках із коханою людиною.

Мавпам, можливо, доведеться протистояти минулому коханню та аналізувати минулі радості чи невдачі, щоб покращити поточні чи майбутні стосунки.

Щасливі числа для Мавп у 2023 році: 4 та 9.

Народжені на рік Собаки (таємний друг Кролика)

Рік народження: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

2023 стане для Собаки роком, коли вона досягне своїх романтичних цілей і зустріне другу половинку.

Чекайте на випадкові побачення в першій половині року, а до літа все різко зміниться і призведе до більш серйозних відносин.

Собаки найбільш сумісні з Мавпою, Кроликом, Тигром та Конем і найменш сумісні з Козою та Драконом.

У 2023 році Собаки мають фінансовий успіх і можуть отримати хорошу пропозицію про роботу.

Загалом, згідно з китайським зодіаком, наступні 13 місяців стануть періодом зростання та самореалізації для тих, хто народився у рік Собаки.

Щасливі числа для Собаки у 2023 році: 5, 9, 23, 42, 56, 63.