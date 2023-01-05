Эти три знака животных по китайскому календарю в год Кролика обретут успех и удачу

Согласно китайскому гороскопу на 2023 год, год Кролика будет замечательным для трех знаков животных.

Кому же неслыханно повезет, рассказали астрологи издания Express.

2023 год — китайский год Водяного Кролика, он начинается 22 января и продлится до 9 февраля 2024 года.

Астрологи уверяют, что єто памятный год для определенных знаков зодиака, и весна принесет им прекрасные возможности.

Ожидается, что в следующие 13 месяцев больше всего повезет трем знакам; Свинья, Обезьяна и Собака.

Согласно китайской астрологии, Кролик описывается как "умный, культурный и творческий" персонаж, который нравится большинству знаков зодиака.

Животные, которые наиболее совместимы с Кроликом, будут иметь наибольшую удачу в этом году.

Рожденные в год Свиньи (союзника Кролика)

Годы рождения: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Свинья и Кролик считаются в целом совместимыми знаками из-за их нежного, доброго и покладистого характера. Эти черты позволяют им хорошо ладить и наслаждаться обществом друг друга.

Год Кролика принесет Свинье год, полный крепкого здоровья и благополучия. Это также прекрасное время, чтобы "сосредоточиться на заботе о себе и выборе здорового образа жизни".

С точки зрения финансов, в течение следующих 13 месяцев есть "большой потенциал для роста и успеха", также это отличное время для сбережений, составления бюджета и инвестирования в долгосрочные финансовые цели.

Что касается любви и отношений, эксперты по астрологии утверждают, что "Свинья может ожидать захватывающий и полный приключений год".

Счастливые числа для, рожденных в год Свиньи в 2023 году: 44, 22, 15 и 28.

Этим знакам повезет в 2023 году (фото: express.com)

Рожденные в год Обезьяны (деловой партнер Кролика)

Годы рождения: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

В китайском зодиаке Обезьяна и Кролик вполне совместимы, благодаря их интеллигентности, креативности и общительности. Эти два животных также имеют много общих интересов и ценностей.

Рожденным в год Обезьяны в 2023 году повезет, и Обезьянам следует сосредоточиться на общении, работе на работе и повседневных делах.

Астрологи рекомендуют больше заниматься спортом, больше отдыхать и перестать ненормированно работать.

В любви тем, кто родился в год Обезьяны, придется столкнуться со всеми своими страхами или неуверенностью в своих отношениях с любимым человеком.

Обезьянам, возможно, придется противостоять прошлой любви и анализировать прошлые радости или неудачи, чтобы улучшить текущие или будущие отношения.

Счастливые числа для Обезьян в 2023 году: 4 и 9.

Рожденные в год Собаки (тайный друг Кролика)

Год рождения: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

2023 год станет для Собаки годом, когда она достигнет своих романтических целей и встретит вторую половинку.

Ожидайте случайных свиданий в первой половине года, а к лету все резко изменится и приведет к более серьезным отношениям.

Собаки наиболее совместимы с Обезьяной, Кроликом, Тигром и Лошадью и наименее совместимы с Козой и Драконом.

В 2023 году Собаки испытывают финансовый успех и могут получить хорошее предложение о работе.

В целом, согласно китайскому зодиаку, следующие 13 месяцев станут периодом роста и самореализации для тех, кто родился в год Собаки.

Счастливые числа для Собаки в 2023 году: 5, 9, 23, 42, 56, 63.