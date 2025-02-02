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Ці три продукти в рази перевершують молоко за вмістом кальцію

Фото: В яких продуктах більше всього кальцію (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кальцій - це життєво важливий мінерал, необхідний для міцних кісток, здорових зубів, нормальної роботи серця та м’язів. Традиційно вважається, що основне джерело кальцію - це молоко. Але насправді деякі продукти містять навіть більше цього елемента, ніж молоко.

Про три продукти, які перевершують молоко за вмістом кальцію, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Насіння кунжуту975 мг кальцію на 100 г

Кунжут - справжній чемпіон за вмістом кальцію. Всього 1 столова ложка кунжутного насіння містить близько 90 мг кальцію - це більше, ніж у склянці молока!

Користь кунжуту:

  • Зміцнює кістки та зуби
  • Підтримує серцево-судинну систему
  • Покращує стан шкіри, волосся та нігтів

Як вживати: Додавайте кунжут у салати, йогурти, випічку або використовуйте у вигляді кунжутної пасти (тахіні).

Мигдаль - 264 мг кальцію на 100 г

Мигдаль - ще один чудовий рослинний продукт, багатий кальцієм. До того ж він містить вітамін E, білок і корисні жири, що робить його ідеальним для здорового харчування.

Користь мигдалю:

  • Знижує рівень «поганого» холестерину
  • Покращує роботу мозку
  • Допомагає контролювати рівень цукру в крові

Як вживати: Їжте сирий або смажений мигдаль, додавайте у вівсянку, смузі або готуйте мигдальне молоко.

Капуста кейл (листова капуста)  - 254 мг кальцію на 100 г

Зелень також може бути відмінним джерелом кальцію! Листова капуста кейл містить велику кількість цього мінералу і чудово засвоюється організмом.

Користь кейлу:

  • Очищає організм від токсинів
  • Зміцнює імунітет
  • Підтримує здоров’я очей та серця

Як вживати: Додавайте листя кейлу в салати, готуйте смузі або тушкуйте з оливковою олією.

 

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В матеріалі використані джерела - Wikipedia, Nutrients, Health.

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