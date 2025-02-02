Ці три продукти в рази перевершують молоко за вмістом кальцію

Насіння кунжуту – 975 мг кальцію на 100 г

Кунжут - справжній чемпіон за вмістом кальцію. Всього 1 столова ложка кунжутного насіння містить близько 90 мг кальцію - це більше, ніж у склянці молока!

Користь кунжуту:

Зміцнює кістки та зуби

Підтримує серцево-судинну систему

Покращує стан шкіри, волосся та нігтів

Як вживати: Додавайте кунжут у салати, йогурти, випічку або використовуйте у вигляді кунжутної пасти (тахіні).

Мигдаль - 264 мг кальцію на 100 г

Мигдаль - ще один чудовий рослинний продукт, багатий кальцієм. До того ж він містить вітамін E, білок і корисні жири, що робить його ідеальним для здорового харчування.

Користь мигдалю:

Знижує рівень «поганого» холестерину

Покращує роботу мозку

Допомагає контролювати рівень цукру в крові

Як вживати: Їжте сирий або смажений мигдаль, додавайте у вівсянку, смузі або готуйте мигдальне молоко.

Капуста кейл (листова капуста) - 254 мг кальцію на 100 г

Зелень також може бути відмінним джерелом кальцію! Листова капуста кейл містить велику кількість цього мінералу і чудово засвоюється організмом.

Користь кейлу:

Очищає організм від токсинів

Зміцнює імунітет

Підтримує здоров’я очей та серця

Як вживати: Додавайте листя кейлу в салати, готуйте смузі або тушкуйте з оливковою олією.