Ці три продукти в рази перевершують молоко за вмістом кальцію

Кальцій - це життєво важливий мінерал, необхідний для міцних кісток, здорових зубів, нормальної роботи серця та м’язів. Традиційно вважається, що основне джерело кальцію - це молоко. Але насправді деякі продукти містять навіть більше цього елемента, ніж молоко.
Про три продукти, які перевершують молоко за вмістом кальцію, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Насіння кунжуту – 975 мг кальцію на 100 г
Кунжут - справжній чемпіон за вмістом кальцію. Всього 1 столова ложка кунжутного насіння містить близько 90 мг кальцію - це більше, ніж у склянці молока!
Користь кунжуту:
Як вживати: Додавайте кунжут у салати, йогурти, випічку або використовуйте у вигляді кунжутної пасти (тахіні).
Мигдаль - 264 мг кальцію на 100 г
Мигдаль - ще один чудовий рослинний продукт, багатий кальцієм. До того ж він містить вітамін E, білок і корисні жири, що робить його ідеальним для здорового харчування.
Користь мигдалю:
Як вживати: Їжте сирий або смажений мигдаль, додавайте у вівсянку, смузі або готуйте мигдальне молоко.
Капуста кейл (листова капуста) - 254 мг кальцію на 100 г
Зелень також може бути відмінним джерелом кальцію! Листова капуста кейл містить велику кількість цього мінералу і чудово засвоюється організмом.
Користь кейлу:
Як вживати: Додавайте листя кейлу в салати, готуйте смузі або тушкуйте з оливковою олією.
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В матеріалі використані джерела - Wikipedia, Nutrients, Health.