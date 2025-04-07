Ці три причини змусять вас назавжди відмовитися від гель-лаку
Гель-лак давно став невід’ємною частиною догляду для мільйонів жінок. Стійкість покриття, ідеальний блиск, відсутність потреби щодня підфарбовувати нігті - звучить як мрія.
Але чи безпечне для нігтів та рук таке покриття, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Ультрафіолет: друг чи ворог?
Одне з найпоширеніших застережень - вплив ультрафіолетових ламп, які використовуються для полімеризації гелю. Медики нагадують: хоча дози випромінювання невеликі, регулярний вплив може викликати передчасне старіння шкіри рук, пігментацію, а у рідкісних випадках - підвищити ризик онкологічних уражень шкіри.
Алергія та хімічні компоненти
Деякі компоненти гель-лаку, зокрема метакрилати, здатні викликати алергічні реакції. Свербіж, висипання навколо нігтів, лущення шкіри - перші сигнали, що тіло реагує негативно. З кожним роком кількість звернень до дерматологів із подібними симптомами зростає.
Нігті після зняття: відновлення може зайняти місяці
Ще один нюанс - стан нігтьової пластини після частого покриття. Агресивне зняття, шліфування, тривале носіння без перерв — усе це може призвести до витончення нігтів, ламкості та навіть грибкових інфекцій, якщо порушено гігієну.
Як зробити манікюр безпечним?
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робіть перерви між нанесенням гель-лаку (мінімум раз на кілька місяців);
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використовуйте сонцезахисний крем для рук перед процедурою;
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обирайте перевірених майстрів та якісні матеріали;
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уважно слідкуйте за реакцією організму.
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В матеріалі використані джерела - The Sun, WomensHealth.
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