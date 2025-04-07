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Ці три причини змусять вас назавжди відмовитися від гель-лаку

Понеділок 07 квітня 2025 14:32
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Ці три причини змусять вас назавжди відмовитися від гель-лаку Фото: Чи безпечний гель-лак для нігтів ? (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Гель-лак давно став невід’ємною частиною догляду для мільйонів жінок. Стійкість покриття, ідеальний блиск, відсутність потреби щодня підфарбовувати нігті - звучить як мрія.

Але чи безпечне для нігтів та рук таке покриття, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Ультрафіолет: друг чи ворог?

Одне з найпоширеніших застережень - вплив ультрафіолетових ламп, які використовуються для полімеризації гелю. Медики нагадують: хоча дози випромінювання невеликі, регулярний вплив може викликати передчасне старіння шкіри рук, пігментацію, а у рідкісних випадках - підвищити ризик онкологічних уражень шкіри.

Алергія та хімічні компоненти

Деякі компоненти гель-лаку, зокрема метакрилати, здатні викликати алергічні реакції. Свербіж, висипання навколо нігтів, лущення шкіри - перші сигнали, що тіло реагує негативно. З кожним роком кількість звернень до дерматологів із подібними симптомами зростає.

Нігті після зняття: відновлення може зайняти місяці

Ще один нюанс - стан нігтьової пластини після частого покриття. Агресивне зняття, шліфування, тривале носіння без перерв — усе це може призвести до витончення нігтів, ламкості та навіть грибкових інфекцій, якщо порушено гігієну.

Як зробити манікюр безпечним?

  • робіть перерви між нанесенням гель-лаку (мінімум раз на кілька місяців);

  • використовуйте сонцезахисний крем для рук перед процедурою;

  • обирайте перевірених майстрів та якісні матеріали;

  • уважно слідкуйте за реакцією організму.

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В матеріалі використані джерела - The Sun, WomensHealth.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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