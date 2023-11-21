Ці три помилки у макіяжі роблять вас старшими: як робити не варто

Карен Беттс - 55 років, вона майстер перманентного макіяжу та мікроблейдингу, засновниця косметологічних компаній та має величезний досвід у косметології.

Вона зазначає, що природний макіяж знову в моді, і щоб освіжити ваш образ, достатньо використати спрощений макіяж. Зараз макіяж повинен складатися з витонченості, підкреслення природних рис і того, що є. Це дозволить людям почуватися впевнено.

Карен назвала три помилки, які заважають вам створити природний образ і дуже вас старять.

1. Не поспішайте з підводкою

Не наносьте підводку для очей, тому що можна легко набрати занадто багато фарби та отримати товстіший результат, ніж ви хотіли.

"Мікроподводка вій - це тонкий спосіб надати вій вигляд більш густих і покращити природну форму очей, але це точне мистецтво. Наносити мікролайнер складно. Багато хто з них зрештою подвоює розмір, який ми планували та надають йому сміливішого вигляду, який може зістарити", – пояснює експерт.

Вона рекомендує використовувати техніку Lash Density, нову техніку мікрозатемнення, що підкреслює лінію вій.

"Пігмент розподіляється між кожним натуральним волоском, щоб додати тонку глибину і колір лінії вій, створюючи вигляд густіших вій без необхідності використання підводки для очей, туші або нарощування. Власницям світліших вій можна вибрати ніжний колір замість чорного, щоб зберегти індивідуальність", - радить Карен.

2. Зберігайте свої брови вічними

Від тренду "мильних брів" 2016 року до тонких брів 90-х - те, що популярно постійно змінюється.

Але б'юті-майстер рекомендує не слідувати всім тенденціям моди, тому що вони не можуть всім абсолютно підходити й можуть зробити обличчя старшим.

Інновації та нові методи для покращення природної форми брів - це те, від чого можна легко відмовитись.

"Якщо все зробити правильно, ви можете вкоротити брови та отримати чудову форму. Це не обов'язково має бути такий драматичний ламінований вигляд. Ламінування брів може зробити більш тонкі брови повними та пишними, виправити симетрію або навіть приборкати неслухняні брови, надавши їм молодшого вигляду", - Наголосила Карен.

3. Тонкий олівець для губ - переможець

Косметолог вважає, що щодо перманентного макіяжу досі є помилки. Багато хто уявляє собі олівець для губ як те, що вони бачили ще в 90-х - товстий олівець, грубий, який старить.

Карен стверджує, що природніший спосіб підкреслити губи - це використовувати техніку рум'ян для губ "мікрошейдинг". Або використовувати дуже тонкий олівець для ніжного контуру.