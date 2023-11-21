Эти три ошибки в макияже делают вас старше: как делать не стоит

Вы проводите у зеркала больше часа и стараетесь придерживаться советов визажистов и мастеров мейкапа. Но почему-то после нанесения косметики начинаете выглядеть старше своего возраста.
Какие ошибки в макияже вас делают старше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы опытного косметолога Карен Беттс для Daily Mail.
Карен Беттс - 55 лет, она мастер перманентного макияжа и микроблейдинга, основательница косметологических компаний и имеет огромный опыт в косметологии.
Она отмечает, что естественный макияж снова в моде, и чтобы освежить ваш образ, достаточно использовать упрощенный мейкап. Сейчас макияж должен состоять из утонченности, подчеркивания естественных черт и того, что уже есть. Это позволит людям чувствовать себя уверенно.
Карен назвала три ошибки, которые мешают вам создать естественный образ и сильно вас старят.
Не наносите подводку для глаз, так как можно легко набрать слишком много краски и получить более толстый результат, чем вы хотели.
"Микроподводка ресниц - это тонкий способ придать ресницам вид более густых и улучшить естественную форму глаз, но это точное искусство. Наносить микролайнер сложно. Многие из них в конечном итоге удваивают размер, который мы планировали и придают ему более смелый вид, который может состарить", - объясняет эксперт.
Она рекомендует использовать технику Lash Density, новую технику микрозатемнения, подчеркивающую линию ресниц.
"Пигмент распределяется между каждым натуральным волоском, чтобы добавить тонкую глубину и цвет линии ресниц, создавая вид более густых ресниц без необходимости использования подводки для глаз, туши или наращивания. Обладательницам более светлых ресниц можно выбрать нежный цвет вместо черного, чтобы сохранить индивидуальность", - советует Карен.
От тренда "мыльных бровей" 2016 года до тонких бровей 90-х - то, что популярно, постоянно меняется.
Но бьюти-мастер рекомендует не следовать всем тенденциям моды, так как они не могут всем абсолютно подходить и могут сделать лицо более старше.
Инновации и новые методы для улучшения естественной формы бровей - это то, от чего можно легко отказаться.
"Если все сделать правильно, вы можете укоротить брови и получить великолепную форму. Это не обязательно должен быть такой драматичный ламинированный вид. Ламинирование бровей может сделать более тонкие брови полными и пышными, исправить симметрию или даже укротить непослушные брови, придав им более молодой вид", - подчеркнула Карен.
Косметолог считает, что относительно перманентного макияжа до сих пор существуют заблуждения. Многие представляют себе карандаш для губ как то, что они видели еще в 90-х - толстый карандаш, грубый, который старит.
Карен утверждает, что более естественный способ подчеркнуть губы - это использовать технику румян для губ "микрошейдинг". Или же использовать очень тонкий карандаш для нежного контура.
Ранее мы рассказывали о том, какие цвета и фасоны одежды добавляют женщинам возраст.
А еще писали, что такое "латте-макияж".