Эти три ошибки в макияже делают вас старше: как делать не стоит

Карен Беттс - 55 лет, она мастер перманентного макияжа и микроблейдинга, основательница косметологических компаний и имеет огромный опыт в косметологии.

Она отмечает, что естественный макияж снова в моде, и чтобы освежить ваш образ, достаточно использовать упрощенный мейкап. Сейчас макияж должен состоять из утонченности, подчеркивания естественных черт и того, что уже есть. Это позволит людям чувствовать себя уверенно.

Карен назвала три ошибки, которые мешают вам создать естественный образ и сильно вас старят.

1. Не торопитесь с подводкой

Не наносите подводку для глаз, так как можно легко набрать слишком много краски и получить более толстый результат, чем вы хотели.

"Микроподводка ресниц - это тонкий способ придать ресницам вид более густых и улучшить естественную форму глаз, но это точное искусство. Наносить микролайнер сложно. Многие из них в конечном итоге удваивают размер, который мы планировали и придают ему более смелый вид, который может состарить", - объясняет эксперт.

Она рекомендует использовать технику Lash Density, новую технику микрозатемнения, подчеркивающую линию ресниц.

"Пигмент распределяется между каждым натуральным волоском, чтобы добавить тонкую глубину и цвет линии ресниц, создавая вид более густых ресниц без необходимости использования подводки для глаз, туши или наращивания. Обладательницам более светлых ресниц можно выбрать нежный цвет вместо черного, чтобы сохранить индивидуальность", - советует Карен.

2. Сохраняйте свои брови вечными

От тренда "мыльных бровей" 2016 года до тонких бровей 90-х - то, что популярно, постоянно меняется.

Но бьюти-мастер рекомендует не следовать всем тенденциям моды, так как они не могут всем абсолютно подходить и могут сделать лицо более старше.

Инновации и новые методы для улучшения естественной формы бровей - это то, от чего можно легко отказаться.

"Если все сделать правильно, вы можете укоротить брови и получить великолепную форму. Это не обязательно должен быть такой драматичный ламинированный вид. Ламинирование бровей может сделать более тонкие брови полными и пышными, исправить симметрию или даже укротить непослушные брови, придав им более молодой вид", - подчеркнула Карен.

3. Тонкий карандаш для губ - победитель

Косметолог считает, что относительно перманентного макияжа до сих пор существуют заблуждения. Многие представляют себе карандаш для губ как то, что они видели еще в 90-х - толстый карандаш, грубый, который старит.

Карен утверждает, что более естественный способ подчеркнуть губы - это использовать технику румян для губ "микрошейдинг". Или же использовать очень тонкий карандаш для нежного контура.