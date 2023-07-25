Ці три натуральні добрива допоможуть вашим вазонам стати пишними та красивими

Що важливо знати

Як ви, мабуть, знаєте, добрива важливі для рослин. Вони забезпечують їх необхідними поживними речовинами для їх правильного зростання, такими як азот, фосфор та калій.

У період вегетативного спокою бажано не удобрювати кімнатні рослини. Вони входять у період спокою, і тому їхні потреби зменшуються.

Азот є добривом для зросту. Це допомагає рослинам розвивати своє листя та надземну частину. Якщо вашій рослині не вистачає азоту, її листя втрачає колір і стає жовтуватим.

Фосфор: цей елемент стимулює розвиток кореневої системи рослин та сприяє їх цвітінню. Дефіцит фосфору викликає потемніння чи почервоніння листя рослин та уповільнення цвітіння.

Калій: ця поживна речовина покращує засвоєння рослинами поживних речовин та покращує циркуляцію соку. Це також підвищує стійкість рослин до хвороб.

3 натуральних добрив для підживлення рослин

Мед

Рослини люблять мед. Багатий кальцієм, залізом, фосфором, калієм, цинком та магнієм він рекомендується для підживлення рослин.

Ось як можна використовувати мед для ваших рослин:

Розведіть одну-дві столові ложки меду у двох літрах води

Добре перемішайте і використовуйте цей розчин для поливу рослин

Застосовуйте це рідке добриво один раз на два тижні

Деревна зола

Деревна зола є натуральним добривом, багатим на мінерали. Вона забезпечує рослини різними поживними речовинами, необхідними для їхнього гарного росту, такими як магній, калій або кальцій.

Це добриво також знижує кислотність ґрунту. Але його слід використовувати економно, щоб уникнути дисбалансу у землі. Незбалансований ґрунт може порушити засвоєння рослин, мінералів та мікроелементів. Зверніть увагу, що ацидофільні рослини, які люблять кислі ґрунти, не люблять золу.

Ось як можна використовувати золу для добрива рослин:

Просійте зібрану золу після того, як вона охолоне

Попіл змішують з 10 літрами не вапнякової води, наприклад, дощової

Це рідке добриво використовується для поливу безпосередньо біля підніжжя рослин у період весняного цвітіння.

Кавова гуща

Кавова гуща – улюблене добриво для кислолюбних рослин. Вона знижує рН грунту, на превелике задоволення троянд і рододендронів. Кавова гуща збагачує грунт азотом та органікою. Саме це сприяє дренажу та аерації ґрунту.

Ви можете посипати її прямо на ґрунт ваших рослин, також ви можете використовувати її як рідку підгодівлю.