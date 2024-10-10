Ці три напої призводять до розширення вен та набряків на ногах

Що таке варикозне розширення вен

Варикозне розширення вен - це набряклі, збільшені та перекручені вени, які зазвичай з’являються на ногах, а саме гомілках. Варикозні вени можуть бути синіми або темно-фіолетовими, скрученими, набряклими, виступати над поверхнею шкіри.

Такий стан можна розпізнати за такими симптоми:

ниюче відчуття важкості в ногах

набряки гомілок

біль у ногах

посилення болю після тривалого сидіння або стояння

свербіж навколо однієї або кількох вен

м'язові судоми в ногах, особливо вночі

суха, свербляча і тонка шкіра над ураженою веною

відчуття важкості в ногах, особливо після фізичних навантажень або вночі

Вплив алкоголю

Варикозне розширення вен найчастіше з’являється на ногах, але можлива його поява і на інших частинах тіла. Такий стан може викликати біль або відчуття тяжкості.

Також можливі свербіж, зміна кольору тіла, лущення шкіри або набряки ніг.

Кава