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Ці три напої призводять до розширення вен та набряків на ногах

Які напої призводять до розширення вен та набряку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Варикозне розширення вен є надзвичайно поширеним явищем і вживання деяких напоїв можуть призводити до такого стану.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.

Що таке варикозне розширення вен 

Варикозне розширення вен - це набряклі, збільшені та перекручені вени, які зазвичай з’являються на ногах, а саме гомілках. Варикозні вени можуть бути синіми або темно-фіолетовими, скрученими, набряклими, виступати над поверхнею шкіри.

Такий стан можна розпізнати за такими симптоми:

  • ниюче відчуття важкості в ногах
  • набряки гомілок
  • біль у ногах
  • посилення болю після тривалого сидіння або стояння
  • свербіж навколо однієї або кількох вен
  • м'язові судоми в ногах, особливо вночі
  • суха, свербляча і тонка шкіра над ураженою веною
  • відчуття важкості в ногах, особливо після фізичних навантажень або вночі

Вплив алкоголю

Варикозне розширення вен найчастіше з’являється на ногах, але можлива його поява і на інших частинах тіла. Такий стан може викликати біль або відчуття тяжкості.

Також можливі свербіж, зміна кольору тіла, лущення шкіри або набряки ніг. 

Кава

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