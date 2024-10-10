Ці три напої призводять до розширення вен та набряків на ногах

Варикозне розширення вен є надзвичайно поширеним явищем і вживання деяких напоїв можуть призводити до такого стану.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.
Варикозне розширення вен - це набряклі, збільшені та перекручені вени, які зазвичай з’являються на ногах, а саме гомілках. Варикозні вени можуть бути синіми або темно-фіолетовими, скрученими, набряклими, виступати над поверхнею шкіри.
Такий стан можна розпізнати за такими симптоми:
Варикозне розширення вен найчастіше з’являється на ногах, але можлива його поява і на інших частинах тіла. Такий стан може викликати біль або відчуття тяжкості.
Також можливі свербіж, зміна кольору тіла, лущення шкіри або набряки ніг.
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