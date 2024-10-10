Эти три напитка приводят к расширению вен и отекам на ногах

Что такое варикозное расширение вен

Варикозное расширение вен - это отечные, увеличенные и извращенные вены, обычно появляющиеся на ногах, а именно голенях. Варикозные вены могут быть синими или темно-фиолетовыми, скрученными, отечными, выступать над поверхностью кожи.

Такое состояние можно распознать по следующим симптомам:

ноющее чувство тяжести в ногах

отеки голеней

боль в ногах

усиление боли после длительного сидения или стояния

зуд вокруг одной или нескольких вен

мышечные судороги в ногах, особенно ночью

сухая, зудящая и тонкая кожа над пораженной веной

ощущение тяжести в ногах, особенно после физических нагрузок или ночью

Воздействие алкоголя

Варикозное расширение вен наиболее часто появляется на ногах, но возможно его появление и на других частях тела. Такое состояние может вызвать боль или чувство тяжести.

Также возможны зуд, изменение цвета тела, шелушение кожи или отеки ног.

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