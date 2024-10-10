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Эти три напитка приводят к расширению вен и отекам на ногах

Какие напитки приводят к расширению вен и отека (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Варикозное расширение вен является очень распространенным явлением и употребление некоторых напитков может приводить к такому состоянию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.

Что такое варикозное расширение вен

Варикозное расширение вен - это отечные, увеличенные и извращенные вены, обычно появляющиеся на ногах, а именно голенях. Варикозные вены могут быть синими или темно-фиолетовыми, скрученными, отечными, выступать над поверхностью кожи.

Такое состояние можно распознать по следующим симптомам:

  • ноющее чувство тяжести в ногах
  • отеки голеней
  • боль в ногах
  • усиление боли после длительного сидения или стояния
  • зуд вокруг одной или нескольких вен
  • мышечные судороги в ногах, особенно ночью
  • сухая, зудящая и тонкая кожа над пораженной веной
  • ощущение тяжести в ногах, особенно после физических нагрузок или ночью

Воздействие алкоголя

Варикозное расширение вен наиболее часто появляется на ногах, но возможно его появление и на других частях тела. Такое состояние может вызвать боль или чувство тяжести.

Также возможны зуд, изменение цвета тела, шелушение кожи или отеки ног.

Кофе

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