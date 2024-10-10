Эти три напитка приводят к расширению вен и отекам на ногах

Варикозное расширение вен является очень распространенным явлением и употребление некоторых напитков может приводить к такому состоянию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Варикозное расширение вен - это отечные, увеличенные и извращенные вены, обычно появляющиеся на ногах, а именно голенях. Варикозные вены могут быть синими или темно-фиолетовыми, скрученными, отечными, выступать над поверхностью кожи.
Такое состояние можно распознать по следующим симптомам:
Варикозное расширение вен наиболее часто появляется на ногах, но возможно его появление и на других частях тела. Такое состояние может вызвать боль или чувство тяжести.
Также возможны зуд, изменение цвета тела, шелушение кожи или отеки ног.
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