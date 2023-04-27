Ці три напої посилюють тривогу: будьте обережнішими з тим, що п'єте щодня

Які напої викликають тривогу

За словами фахівця, три напої здатні викликати чи посилити тривожні стани. Це:

Кава - навіть одна чашка

Алкоголь - особливо з бульбашками

Безалкогольна кола або пепсі та інші продукти з цукрозамінником аспартамом

Чому ці напої викликають тривогу

Річ у тому, що аспартам пригнічує створення в головному мозку гормонів радості – серотоніну та дофаміну. І підвищує рівень гормону стресу – кортизолу.

"П'єте дієтичну колу ви, а нервові порушення отримують потім ваші діти через зміни у генах, які викликає аспартам", - наголошує лікар.

Крім того, ці напої здатні викликати не лише тривогу. Ще через них бувають проблеми з навчанням, головний біль, судоми, мігрень, депресія та безсоння. Підвищений ризик інсульту, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань та раку.

Чередниченко наголосила, що аспартам зустрічається не лише у напоях. Також він є у продуктах.

"Аспартам маркується на етикетках продуктів Е 951. Це жувальні гумки, солодощі для діабетиків, фруктові йогурти, спортивне харчування та вітаміни для дітей та дорослих", - додала фахівець.

До речі, про небезпеку аспартаму було проведено дослідження. Вчені встановили, що ця речовина цілком безпечна лише у мінімальних добових дозах – 50 мг/кг. А при перевищенні дози аспартам може бути небезпечним.