Ці три фрази не можна говорити своєму партнеру: вони швидко руйнують будь-які стосунки

"Ти вічно..." або "Ти ніколи..."

Ця фраза вбиває будь-яке спілкування, і бажання розмовляти відкрито та відверто. Таке погане узагальнення здатне розлютити будь-якого, навіть спокійного партнера. У запалі сварки кинути такі слова дуже легко, і ваша близька людина почує: "Від тебе ніякого толку. Ти мене завжди підводиш". І навіть якщо йдеться про побутові дрібниці.

Ви незадоволені й хочете показати це партнеру, але він сприймає такі висловлювання, як критику особистості й це боляче. Зазвичай, люди після таких слів перестають слухати та чути те, що ви хотіли сказати. А потім – починають агресивно захищатися та виправдовуватися. Така критика просто відштовхне близьку людину, а досягти потрібного результату - точно не допоможе.

Як сказати правильно: "Я відчуваю..., коли ти не робиш... Як ми можемо розв'язати це питання?", "Я дуже ціную, коли ти робиш...". Починайте фразу не "ти", а з "я" чи "мені" - це є запрошенням до діалогу.

"Мені все одно"

Будь-які стосунки базуються на тому, що партнери одне одному не байдужі. І така необдумана фраза може в одну мить все зруйнувати. Це підкреслює байдужість у будь-якому контексті - "Мені все одно, що у нас на вечерю", "Мені все одно що діти б'ються", "Мені все одно куди ми підемо ввечері". Ви показуєте партнеру, що спільне життя та проведення часу вас не хвилює.

Головна ознака довгострокових стосунків - хороше ставлення один до одного в дрібницях, у тому числі й до того, що говорить ваш партнер. Якщо він хоче вашої уваги, а ви даєте зрозуміти, що вам байдуже – це руйнує.

Як сказати правильно. Тут немає універсальних фраз і єдине, що важливо - покажіть, що вам цікаво слухати близьку людину і є діло до неї.

"Та не важливо …"

Такі слова дають чіткий сигнал, що ви відкидаєте все, що вам може сказати партнер. Вони звучать пасивно-агресивно, з натяком на те, що вас не влаштовує його поведінка, тон чи тема. І при цьому ви уникаєте відкритої розмови. Зазвичай після таких слів партнер замикається у собі й продовжувати діалог не бачить сенсу.

Як сказати правильно. "Мені б дуже хотілося почути твою думку про...", "У мене тут складності виникли, можеш допомогти?" Не забудьте потім подякувати.

До речі, партнери, які регулярно дякують один одному, більшою мірою відчувають, що їх цінують та підтримують. І це допомагає легше долати періоди труднощів та напруженості у стосунках.