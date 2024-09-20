Ці трави змінять атмосферу в оселі: 7 рослин для обкурювання дому на удачу та достаток

З давніх-давен люди використовували обкурювання житла пахучими травами, аби вигнати злі сили, залучити гармонію та достаток у свої домівки. Але навіть якщо ви не вірите в усі ці міфічні історії про злих духів і магію, такі процедури можуть чудово освіжити повітря в кімнаті, знизити рівень стресу та навіть покращити настрій - якщо знати, які саме рослини використати для обкурювання оселі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про трави, багато з них можна знайти влітку в лісі або на дачі, і кожна з них здатна принести у ваш дім свою унікальну енергетику та захистити від негативу.

Ялівець та інші хвойні

Ялівець (Juniperus) вважається потужним захисником дому. Він допомагає позбутися негативу, такого як заздрість або ненависть. Крім того, ялівець виділяє фітонциди, що діють як природний антисептик, очищаючи повітря в оселі.

Проводьте очищувальні ритуали з ялівцем, і ваш дім наповниться гармонією. Якщо не знайдете ялівцю, підійдуть інші хвойні.

Рута

Рута (Ruta) - ще один старовинний захисник від злих духів. Однак вона має доволі сильний запах, який може викликати легке запаморочення, тому використовуйте її з обережністю.

Але якщо ви готові до духовних експериментів і прагнете відкрити нові горизонти у медитації, рута стане вашим надійним союзником.

Розмарин

Розмарин (Rosmarinus) відомий не лише як спеція, але й як захисна трава. Він допомагає позбутися злих духів та захищає від недоброзичливих поглядів.

Спробуйте використовувати його у вигляді пучків для обкурювання або ароматичних есенцій, а ще приготуйте цілющий розмариновий чай, який додасть енергії.

Аромат деревного диму змінює атмосферу в оселі (фото: Freepik.com)

Лавр

Лавр (Laurus) давно використовують для очищувальних ритуалів у домівках. Лавровий лист не лише знижує рівень стресу своїм ароматом, але й забезпечує захист від негативу.

Можна підсмажити грінки з лавром і чорним перцем - такий кулінарний експеримент буде не тільки смачним, але й символічним захистом.

Шавлія та полин

Шавлія (Salvia) - це ідеальний вибір для очищення після неприємних зустрічей або сварок. А якщо поєднати її з полином, то цей дует створить непрохідний бар’єр для будь-якої негативної енергії.

Кропива

Кропива (Urtica) захищає не лише завдяки своїм пекучим властивостям. Її дим відганяє заздрісників і дарує атмосферу любові та злагоди. Ця трава універсальна і легко доступна влітку в кожному парку чи лісі.