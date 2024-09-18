6 помилок інтер'єра, які безнадійно псують маленьку кухню

Кухня - це не лише місце для приготування їжі, але й простір, де кожен сантиметр має бути використаний з максимальною ефективністю. Маленькі кухні вимагають ретельного планування. Які неправильні рішення можуть зіпсувати весь інтер’єр та зробити маленьку кухню ще менш зручною?

РБК-Україна (проект Styler) попереджує про шість типових помилок у дизайні невеликої кухні, яких варто уникати.

Відсутність посудомийної машини

Багато хто вважає, що на маленькій кухні немає місця для посудомийної машини, але це серйозна помилка. Сучасні моделі посудомийок є компактними та споживають значно менше води, ніж ручне миття посуду.

Наприклад, вузькі посудомийні машини шириною 45 см ідеально підходять для маленьких кухонь і забезпечують економію часу та води, зберігаючи при цьому простір. Крім того, використання посудомийної машини допомагає підтримувати чистоту на кухні, зменшуючи кількість брудного посуду на поверхнях.

Витяжка з трубами

Велика труба від витяжки не лише візуально зменшує простір, але й псує загальний вигляд кухні. Якщо у вашому будинку встановлена газова колонка, проблема стає ще складнішою через додаткові комунікації.

Найкращим рішенням є встановлення витяжки з вугільними або іншими фільтрами. Також такі витяжки допомагають ефективно очищати повітря від неприємних запахів без потреби в складних монтажних роботах.

Витяжка візуально "з'їдає" простір (фото: Freepik.com)

Відмова від складних меблів

Складні меблі не тільки для дачі чи саду, вони є чудовим рішенням для маленьких кухонь. Сучасні складні столи та стільці можна легко скласти та прибрати, коли вони не потрібні, звільняючи при цьому цінний простір.

Деякі моделі мають багатофункціональні рішення, такі як столи, що трансформуються в робочі поверхні або додаткові полиці.

Відкриті полиці та стелажі

Відкриті полиці виглядають стильно на фотографіях, але в реальному житті вони швидко захаращуються. Відкриті поверхні створюють враження безладу, навіть якщо речі розміщені акуратно.

Замість них краще використовувати високі навісні шафи до стелі, які дозволять зберігати речі організовано. Окрім того, такі шафи дозволяють ефективно використовувати вертикальний простір, не захаращуючи робочі поверхні.

Відкриті полиці - не завжди вдале рішення (фото: Freepik.com)

Єдине джерело світла

Одного світильника у центрі стелі недостатньо для маленької кухні. Таке рішення створює тіні та робить простір ще менш привабливим.

Маленькі кухні потребують багаторівневого освітлення: додайте підсвітку під навісні шафи, встановіть точкові світильники по периметру або повісьте стильний підвісний світильник над обідньою зоною.

Додаткові джерела світла підвищать зручність під час готування, створюючи комфортні умови для роботи на кухні.

Монохромні кольори

Однотонні кухні виглядають холодно та безжиттєво, особливо в маленькому просторі. Додавання яскравих акцентів, таких як кольорові стіни, елементи декору або кухонний текстиль, може вдихнути життя в інтер’єр.

Крім того, варто врахувати, що гра кольорів і контрастів допоможе візуально розширити приміщення, надавши кухні більшого об’єму.