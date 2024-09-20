Эти травы изменят атмосферу в квартире: 7 растений для окуривания жилья на удачу и изобилие

С давних времен люди использовали окуривание жилья благоухающими травами, чтобы выгнать злые силы, привлечь гармонию и достаток в свои дома. Но даже если вы не верите во все эти мифические истории о злых духах и магии, такие процедуры могут прекрасно освежить воздух в комнате, снизить уровень стресса и даже улучшить настроение - если знать, какие именно растения использовать для окуривания дома.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о травах, многие можно найти летом в лесу или на даче, и каждая из них способна принести в ваш дом свою уникальную энергетику и защитить от негатива.

Можжевельник и другие хвойные

Можжевельник (Juniperus) считается мощным защитником дома. Он помогает избавиться от негатива, такого как зависть или ненависть. Кроме того, можжевельник выделяет фитонциды, действующие как природный антисептик, очищая воздух в доме.

Проводите очистительные ритуалы с можжевельником, и ваш дом наполнится гармонией. Если не найдете можжевельника, подойдут другие хвойные.

Рута

Рута (Ruta) - еще один старинный защитник от злых духов. Однако у нее достаточно сильный запах, который может вызвать легкое головокружение, поэтому используйте ее с осторожностью.

Но если вы готовы к духовным экспериментам и хотите открыть новые горизонты в медитации, рута станет вашим надежным союзником.

Розмарин

Розмарин (Rosmarinus) известен не только как специя, но и защитная трава. Он помогает избавиться от злых духов и защищает от недоброжелательных взглядов.

Попытайтесь использовать его в виде пучков для окуривания или ароматических эссенций, а еще приготовьте целебный розмариновый чай, который добавит энергии.

Аромат древесного дыма меняет атмосферу в доме (фото: Freepik.com)

Лавр

Лавр (Laurus) давно используют для очистительных ритуалов в домах. Лавровый лист не только снижает уровень стресса своим ароматом, но и обеспечивает защиту от негатива.

Можно поджарить гренки с лавром и черным перцем - такой кулинарный эксперимент будет не только вкусной, но и символической защитой.

Шалфей и полынь

Шалфей (Salvia) - это идеальный выбор для очистки после неприятных встреч или ссор. А если совместить ее с полынью, то этот дуэт создаст непроходимый барьер для любой отрицательной энергии.

Крапива

Крапива (Urtica) защищает не только благодаря своим жгучим свойствам. Ее дым отгоняет завистников и дарит атмосферу любви и согласия. Эта трава универсальна и легко доступна летом в каждом парке или лесу.