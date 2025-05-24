Ці свіжі серіали варто побачити: здивують і подарують нові емоції

"Сирени"

Історія, яка поєднує чорний гумор та драму. Це гостре дослідження жінок та влади.

Коли Дивон помічає, що у її сестри Симони дивні стосунки із заможною керівницею, вона вирішує втрутитися. Проте жінка ще не знає, що її пошуки правди можуть обернутися небезпекою.



"Дев'ять ідеальних незнайомців"

Психологічна драма з елементами трилера. Дев'ятеро незнайомців прибувають до оздоровчого центру заради "зцілення".

Ситуація ускладнюється, коли нетрадиційні методи лікування призводять до несподіваних наслідків. Другий сезон вже вийшов на екрани.



"Вбивцябот"

Фантастичний бойовик про кіборга, який здобув незалежність, зламавши власний код. Він не хоче спілкуватися з людьми та любить насолоджуватися переглядом серіалів.

Все змінюється, коли несподівані обставини змушують андроїда вийти із зони комфорту та долучитися до важливої місії.



"Покерфейс"

Містичний серіал розповідає про працівницю казино Чарлі Кейл. Тікаючи від власника, вона мимоволі починає розплутувати загадкові смерті.

Уже вийшов другий сезон шоу, який вражає не менше за попередній. Головною особливістю дівчини є здатність легко визначати, коли людина бреше.



"Хитрощі"

Стендаперка Дебора Ванс переживає занепад в кар'єрі. Щоб оновити матеріал, вона наймає сценаристку Аву, яка втратила роботу через скандальний твіт. Творчий тандем починає працювати разом, впливаючи один на одного та переживаючи злети і падіння.