Эти платья сделают вас самой модной. Лучшие варианты на весну для любой фигуры

Уже скоро начнется сезон платьев, с наступлением тепла и приходом хорошей погоды многим девушкам и женщинам всех возрастов хочется порадовать себя стильными "луками". Однако тренды меняются, поэтому важно знать, что будет модно этой весной.

Какие платья сделают вас самой стильной в этом сезоне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Джинсовое платье

Такой наряд может быть как длинным, так и коротким. Деним врывается в тренды и подойдет женщинам с любыми фигурами. Просто подберите вариант, учитывая свои формы. Джинсовое платье может быть приталенным, с пояском, или же свободным.

Джинсовое платье на весну (фото: instagram.com/dressa.ua)

Платье для идеальной фигуры

Если же вы можете похвастаться стройным телом, попробуйте примерить приталенные платья. Они будут очень модными этой весной, важно лишь подобрать наиболее выгодный вариант, который сделает вас неотразимой.

Стильное платье на весну (скриншот)

Миди

Длинные платья отлично подойдут как на каждый день, так и для особых случаев. Миди прекрасно скрывают "лишнее", а если же вы наоборот хотите показать ножки - выбирайте платье с вырезом.

Длинное платье на теплую погоду (фото: instagram.com/setstore.com.ua)

Цветочные мотивы

Конечно же, цветочный принт - хит сезона. Выбирайте легкие шифоновые платья с нежными рисунками, они отлично подойдут для любой фигуры. Кроме этого, не забывайте экспериментировать с длиной.

Модное платье (фото: instagram.com/dressa.ua)

Мини

Ну а для тех, кому не нравится прятать фигуру под макси-платьем, подойдет смелое мини. Однако не стоит выбирать слишком облегающие платья, присмотритесь к более свободным вариантам, это спасет ваш образ от чрезмерной пошлости.

Мини-платье на весну (скриншот)

Необычный крой

Если же вы хотите спрятать что-то "лишнее", присмотритесь к платьям с более широким кроем. К счастью, этой весной они будут модными. Не стоит "перетягивать" себя слишком тесными нарядами, отдайте предпочтение "летящим" и свободным вариантам.

Какое платье в моде (фото: instagram.com/myata.shop.ua)