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Ці стрижки омолодять на 15 років. Найкращі зачіски для жінок після 50 (фото)

Які зачіски омолоджують (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Зачіски для жінок після 50 та 60 років мають бути не лише зручними, а ще й стильними. До того ж стрижка здатна омолодити, додати краси та підкреслити увесь шарм.

Які зачіски допоможуть приховати вік, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Хвилястий подовжений боб та блонд

Ця зачіска на волосся середньої довжини здатна "мінуснути" чимало років. Світлі кольори та легка "хвиля" освіжатимуть образ й підкреслять красу. До того ж цю зачіску легко вкладати, варто лише підкрутити пасма.

Подовжений боб на хвилясте волосся стане ще й чудовим варіантом для жінок, які не люблять вирівнювання. Кучері додаватимуть легкості, а ідеальна довжина не заважатиме у повсякденному житті. До того ж цю зачіску легко зібрати у хвіст чи стильну "пучок", якщо на вулиці дуже спекотно.

Яка зачіска омолодить жінку (фото: instagram.com/smartys_hairstylists)

Багатошаровий боб до підборіддя

Коротка зачіска для жінок після 50 років дійсно може бути дуже стильною. Відмовтесь від застарілих стрижок, у яких майже повністю прибирають довжину з потилиці. 

Придивіться до багатошарової зачіски. Вона додасть об'єм вашому волоссю, а також помітно освіжить увесь образ. До того ж ця стрижка підійде жінкам, які ненавидять задовгу шевелюру.

Стильна зачіска для жінок після 50 років (фото: instagram.com/thomasatgadabout)

До слова, раніше ми називали 5 трендів, які варто додати до свого гардероба цього літа.

Окрім цього, нещодавно ми зібрали 5 найкращих ідей літнього манікюру, який зробить ваші ручки витонченими та найкрасивішими.

Під час створення матеріалу було використано джерела: сайт Gazeta.pl, Instagram-сторінки перукарів з ніками "thomasatgadabout" та "smartys_hairstylists".

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