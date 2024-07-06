Ці стрижки омолодять на 15 років. Найкращі зачіски для жінок після 50 (фото)

Хвилястий подовжений боб та блонд

Ця зачіска на волосся середньої довжини здатна "мінуснути" чимало років. Світлі кольори та легка "хвиля" освіжатимуть образ й підкреслять красу. До того ж цю зачіску легко вкладати, варто лише підкрутити пасма.

Подовжений боб на хвилясте волосся стане ще й чудовим варіантом для жінок, які не люблять вирівнювання. Кучері додаватимуть легкості, а ідеальна довжина не заважатиме у повсякденному житті. До того ж цю зачіску легко зібрати у хвіст чи стильну "пучок", якщо на вулиці дуже спекотно.

Яка зачіска омолодить жінку (фото: instagram.com/smartys_hairstylists)

Багатошаровий боб до підборіддя

Коротка зачіска для жінок після 50 років дійсно може бути дуже стильною. Відмовтесь від застарілих стрижок, у яких майже повністю прибирають довжину з потилиці.

Придивіться до багатошарової зачіски. Вона додасть об'єм вашому волоссю, а також помітно освіжить увесь образ. До того ж ця стрижка підійде жінкам, які ненавидять задовгу шевелюру.

Стильна зачіска для жінок після 50 років (фото: instagram.com/thomasatgadabout)