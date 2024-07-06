Ці стрижки омолодять на 15 років. Найкращі зачіски для жінок після 50 (фото)

Зачіски для жінок після 50 та 60 років мають бути не лише зручними, а ще й стильними. До того ж стрижка здатна омолодити, додати краси та підкреслити увесь шарм.
Які зачіски допоможуть приховати вік, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Ця зачіска на волосся середньої довжини здатна "мінуснути" чимало років. Світлі кольори та легка "хвиля" освіжатимуть образ й підкреслять красу. До того ж цю зачіску легко вкладати, варто лише підкрутити пасма.
Подовжений боб на хвилясте волосся стане ще й чудовим варіантом для жінок, які не люблять вирівнювання. Кучері додаватимуть легкості, а ідеальна довжина не заважатиме у повсякденному житті. До того ж цю зачіску легко зібрати у хвіст чи стильну "пучок", якщо на вулиці дуже спекотно.
Яка зачіска омолодить жінку (фото: instagram.com/smartys_hairstylists)
Коротка зачіска для жінок після 50 років дійсно може бути дуже стильною. Відмовтесь від застарілих стрижок, у яких майже повністю прибирають довжину з потилиці.
Придивіться до багатошарової зачіски. Вона додасть об'єм вашому волоссю, а також помітно освіжить увесь образ. До того ж ця стрижка підійде жінкам, які ненавидять задовгу шевелюру.
Стильна зачіска для жінок після 50 років (фото: instagram.com/thomasatgadabout)
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Під час створення матеріалу було використано джерела: сайт Gazeta.pl, Instagram-сторінки перукарів з ніками "thomasatgadabout" та "smartys_hairstylists".