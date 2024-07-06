Эти стрижки омолодят на 15 лет. Лучшие прически для женщин после 50 (фото)

Прически для женщин после 50 и 60 лет должны быть не только удобными, но и стильными. К тому же стрижка способна омолодить, добавить красоты и подчеркнуть весь шарм.
Какие прически помогут скрыть возраст, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Эта прическа на волосы средней длины способна "минуснуть" немало лет. Светлые цвета и легкая "волна" освежат образ и подчеркнут красоту. К тому же эту прическу легко укладывать, стоит лишь подкрутить пряди.
Удлиненный боб на волнистые волосы станет еще и отличным вариантом для женщин, которые не любят выравнивание. Кудри будут добавлять легкости, а идеальная длина не будет мешать в повседневной жизни. К тому же эту прическу легко собрать в хвост или стильный "пучок", если на улице очень жарко.
Какая прическа омолодит женщину (фото: instagram.com/smartys_hairstylists)
Короткая прическа для женщин после 50 лет действительно может быть очень стильной. Откажитесь от устаревших стрижек, в которых почти полностью убирают длину с затылка.
Присмотритесь к многослойной прическе. Она придаст объем вашим волосам, а также заметно освежит весь образ. К тому же эта стрижка подойдет женщинам, ненавидящим длинную шевелюру.
Стильная прическа для женщин после 50 лет (фото: instagram.com/thomasatgadabout)
К слову, раньше мы называли 5 трендов, которые стоит добавить в свой гардероб этим летом.
Кроме того, недавно мы собрали 5 лучших идей летнего маникюра, который сделает ваши ручки изящными и красивыми.
При создании материала были использованы источники: сайт Gazeta.pl, Instagram-страницы парикмахеров с никами "thomasatgadabout" и "smartys_hairstylists".