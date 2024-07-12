Ці способи та ефективні процедури допоможуть сповільнити старіння шкіри обличчя

На старіння вашої шкіри впливає багато речей: гени, щоденні звички та навколишнє середовище.

Найкраща стратегія в будь-якому віці - це профілактика.

Як зберегти здорову шкіру влітку

Підтримувати шкіру здоровою просто - потрібно захищати її від сонця:

не засмагайте і не відвідуйте солярії

обмежте перебування на сонці, особливо з 10 до 14 години

одягайте захисний одяг, як-от капелюх із 2-дюймовими полями, сорочки з довгими рукавами, штани та сонцезахисні окуляри з ультрафіолетовими лінзами

нанесіть сонцезахисний крем перед виходом на сонце, щоб захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання. Не забувайте повторно наносити лосьйон

часто перевіряйте свою шкіру на наявність ознак раку шкіри. Якщо є зміни, які вас турбують, негайно зверніться до лікаря

якщо шкіра суха, використовуйте вдома зволожувач повітря і зволожуючий крем або лосьйон принаймні двічі на день

Способи лікування старіння шкіри

Для усунення ранніх ознак старіння може бути достатньо лікування з використанням ретиноїдів, вітаміну С і альфа-гідроксикислот. Хімічні пілінги, дермабразія, мікроголки, ультразвукові енергетичні пристрої, радіочастотна або лазерна шліфовка можуть бути варіантами для помірного та серйозного пошкодження обличчя сонцем.

Більш глибокі зморшки на обличчі можна лікувати ботулотоксином або наповнювачами, включаючи ін’єкції гіалуронової кислоти.

Деякі люди можуть вибрати хірургічне втручання, наприклад підтяжку обличчя, брів або косметичну операцію на повіках.

Коли слід починати стежити за станом шкіри обличчя

Епідерміс вимагає постійного, але у кожному віці різного догляду. У ранньому дитинстві вистачає мінімальної бази. У пубертатний період, коли на обличчі з’являються чорні крапки та вугровий висип, важливо не тільки забезпечити шкірі правильне професійне очищення, зволоження, живлення, а й стабілізувати роботу всього організму з урахуванням гормонального фону.

Людина в середньому активно розвивається та зростає до 25 років, потім запускається прямо протилежний процес - старіння.

З віком епідерміс стає менш еластичним, втрачає пружність, процеси регенерації уповільнюються, колаген та інші необхідні для підтримки краси речовини виробляються у недостатній кількості. Як результат - зморшки, в’ялість, яскраво виражені носогубні складки, пігментні плями, надмірна сухість, нездоровий колір обличчя.