Ці способи та ефективні процедури допоможуть сповільнити старіння шкіри обличчя

Старіння - фізіологічний процес, уникнути якого неможливо, а уповільнити реально, якщо вчасно вжити правильних заходів. Шкіра вважається найуразливішою та максимально чутливою до зовнішніх впливів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт WebMD.
На старіння вашої шкіри впливає багато речей: гени, щоденні звички та навколишнє середовище.
Найкраща стратегія в будь-якому віці - це профілактика.
Підтримувати шкіру здоровою просто - потрібно захищати її від сонця:
Для усунення ранніх ознак старіння може бути достатньо лікування з використанням ретиноїдів, вітаміну С і альфа-гідроксикислот. Хімічні пілінги, дермабразія, мікроголки, ультразвукові енергетичні пристрої, радіочастотна або лазерна шліфовка можуть бути варіантами для помірного та серйозного пошкодження обличчя сонцем.
Більш глибокі зморшки на обличчі можна лікувати ботулотоксином або наповнювачами, включаючи ін’єкції гіалуронової кислоти.
Деякі люди можуть вибрати хірургічне втручання, наприклад підтяжку обличчя, брів або косметичну операцію на повіках.
Епідерміс вимагає постійного, але у кожному віці різного догляду. У ранньому дитинстві вистачає мінімальної бази. У пубертатний період, коли на обличчі з’являються чорні крапки та вугровий висип, важливо не тільки забезпечити шкірі правильне професійне очищення, зволоження, живлення, а й стабілізувати роботу всього організму з урахуванням гормонального фону.
Людина в середньому активно розвивається та зростає до 25 років, потім запускається прямо протилежний процес - старіння.
З віком епідерміс стає менш еластичним, втрачає пружність, процеси регенерації уповільнюються, колаген та інші необхідні для підтримки краси речовини виробляються у недостатній кількості. Як результат - зморшки, в’ялість, яскраво виражені носогубні складки, пігментні плями, надмірна сухість, нездоровий колір обличчя.
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