Эти способы и эффективные процедуры помогут замедлить старение кожи лица

Старение - физиологический процесс, избежать которого невозможно, а замедлить реально, если вовремя принять правильные меры. Кожа считается наиболее уязвимой и максимально чувствительной к внешним воздействиям.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт WebMD.
На старение вашей кожи влияет многое: гены, ежедневные привычки и окружающая среда.
Лучшая стратегия в любом возрасте - это профилактика.
Поддерживать здоровую кожу просто - нужно защищать ее от солнца:
Для устранения ранних признаков старения может быть достаточно лечения с использованием ретиноидов, витамина С и альфа-гидроксикислот. Химические пилинги, дермабразия, микроиглы, ультразвуковые энергетические устройства, радиочастотная или лазерная шлифовка могут являться вариантами для умеренного и серьезного повреждения лица солнцем.
Более глубокие морщинки на лице можно лечить ботулотоксином или наполнителями, включая инъекции гиалуроновой кислоты.
Некоторые люди могут выбрать хирургическое вмешательство, например, подтяжку лица, бровей или косметическую операцию на веках.
Эпидермис требует постоянного, но в каждом возрасте разного ухода. В раннем детстве хватает минимальной базы. В пубертатный период, когда на лице появляются черные точки и угревая сыпь, важно не только обеспечить коже правильное профессиональное очищение, увлажнение, питание, но и стабилизировать работу всего организма с учетом гормонального фона.
Человек в среднем активно развивается и растет до 25 лет, затем запускается прямо противоположный процесс - старение.
С возрастом эпидермис становится менее эластичным, теряет упругость, процессы регенерации замедляются, коллаген и другие необходимые для поддержания красоты вещества производятся в недостаточном количестве. Как результат - морщины, дряблость, ярко выраженные носогубные складки, пигментные пятна, чрезмерная сухость, нездоровый цвет лица.
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