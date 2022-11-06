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Рятуємо свої запаси: як швидко зробити м'ясну тушонку

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Неділя 06 листопада 2022 22:11
Рятуємо свої запаси: як швидко зробити м'ясну тушонку Фото: Як швидко і легко зробити тушковане м'ясо (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Запаси зараз мають велике значення для українців і багато хто почав заготовляти не лише крупи та овочі, а й м'ясо в морозильній камері. Однак довга відсутність електроенергії може призвести до того, що м'ясні продукти почнуть псуватися.

Якщо у вас така ситуація, то використовуйте це м'ясо для найпростішої тушонки. Як її зробити – читайте нижче.

Що вам знадобиться:

  • М'ясо – 2 кг
  • Сало – 200 г
  • Сіль – 5 ч. ложок
  • Перець, спеції, лавровий лист – до свого смаку.

Як приготувати:

Наріжте сало невеликими кубиками. М'ясо промийте і наріжте шматочками приблизно 3 на 4 см.

У каструлю з товстими стінками викладіть сало і поставте на невеликий вогонь. Смажте, періодично помішуючи.

М'ясо посоліть із розрахунку 2 чайні ложки на 1 кг м'яса. Додайте перець та інші спеції, які любите.

Коли сало обсмажиться, додайте м'ясо. Далі тушкуємо не менше 2 годин.

Щоб шматочки м'яса залишилися цілими, не накривайте каструлю кришкою і помішайте тільки через 1 годину.

Готове м'ясо викладайте у підготовлені банки. Можна закрити звичайними кришками, але цей варіант лише для нетривалого зберігання.

Якщо бажаєте, щоб тушонка стояла довше - закатайте металевими кришками.

Із зазначеної кількості продуктів вийде 3 банки тушонки по 0,5 л.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як приготувати смачний плов у банку.

А також писали про те, як можна зробити найсмачнішу закрутку з каші з м'ясом.

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