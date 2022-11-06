Рятуємо свої запаси: як швидко зробити м'ясну тушонку

Фото: Як швидко і легко зробити тушковане м'ясо (кадр з відео)

Запаси зараз мають велике значення для українців і багато хто почав заготовляти не лише крупи та овочі, а й м'ясо в морозильній камері. Однак довга відсутність електроенергії може призвести до того, що м'ясні продукти почнуть псуватися.

Якщо у вас така ситуація, то використовуйте це м'ясо для найпростішої тушонки. Як її зробити – читайте нижче.