Рятуємо свої запаси: як швидко зробити м'ясну тушонку
Запаси зараз мають велике значення для українців і багато хто почав заготовляти не лише крупи та овочі, а й м'ясо в морозильній камері. Однак довга відсутність електроенергії може призвести до того, що м'ясні продукти почнуть псуватися.
Якщо у вас така ситуація, то використовуйте це м'ясо для найпростішої тушонки. Як її зробити – читайте нижче.
Що вам знадобиться:
- М'ясо – 2 кг
- Сало – 200 г
- Сіль – 5 ч. ложок
- Перець, спеції, лавровий лист – до свого смаку.
Як приготувати:
Наріжте сало невеликими кубиками. М'ясо промийте і наріжте шматочками приблизно 3 на 4 см.
У каструлю з товстими стінками викладіть сало і поставте на невеликий вогонь. Смажте, періодично помішуючи.
М'ясо посоліть із розрахунку 2 чайні ложки на 1 кг м'яса. Додайте перець та інші спеції, які любите.
Коли сало обсмажиться, додайте м'ясо. Далі тушкуємо не менше 2 годин.
Щоб шматочки м'яса залишилися цілими, не накривайте каструлю кришкою і помішайте тільки через 1 годину.
Готове м'ясо викладайте у підготовлені банки. Можна закрити звичайними кришками, але цей варіант лише для нетривалого зберігання.
Якщо бажаєте, щоб тушонка стояла довше - закатайте металевими кришками.
Із зазначеної кількості продуктів вийде 3 банки тушонки по 0,5 л.
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