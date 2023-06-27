Ці спеції визнані найкориснішими для здоров'я: включіть їх в раціон

Спеції здатні на багато що: врятувати невдалу страву, додати родзинку в фірмовий рецепт і прикрасити зовсім просту їжу. Також прянощі можуть позитивно вплинути на здоров'я.
Про те, які спеції найкорисніші для здоров'я розповіли у виданні Heath.
бронхіт.
Ця спеція також позитивно впливає на рівень цукру в крові та здоров’я печінки.
Розмаринова кислота та інші сполуки мають антиоксидантну, протизапальну, противірусну, антибактеріальну, болезаспокійливу та протиракову дію.
Шавлія має безліч застосувань, як і в кулінарії, так і в медицині. Ця пряність має землистий смак з нотками м'яти та сосни.
Раніше ми писали про те, який дешевий овоч допоможе покращити стан серця та уникнути хвороб.
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