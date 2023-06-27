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Эти специи признаны наиболее полезными для здоровья: включите их в рацион

Какие специи самые полезные для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Специи способны на многое: спасти неудачное блюдо, добавить изюминку в фирменный рецепт и украсить совсем простую еду. Также пряности могут оказать положительное воздействие на здоровье.

О том, какие специи полезны для здоровья рассказали в издании Heath.

Орегано

бронхит.

Шафран

Корица

Кардамон

Эта специя также оказывает положительное влияние на уровень сахара в крови и здоровье печени.

Розмарин

Розмариновая кислота и другие соединения оказывают антиоксидантное, противовоспалительное, противовирусное, антибактериальное, болеутоляющее и противораковое действие.

Куркума

Мускатный орех

Шалфей

Шалфей имеет множество применений, как и в кулинарии, так и в медицине. Эта пряность имеет землистый вкус с нотками мяты и сосны.

Раньше мы писали о том, какой дешевый овощ поможет улучшить состояние сердца и избежать болезней.

Также читайте,где лучше хранить хлеб в жару.

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