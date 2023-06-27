Эти специи признаны наиболее полезными для здоровья: включите их в рацион

Специи способны на многое: спасти неудачное блюдо, добавить изюминку в фирменный рецепт и украсить совсем простую еду. Также пряности могут оказать положительное воздействие на здоровье.
О том, какие специи полезны для здоровья рассказали в издании Heath.
бронхит.
Эта специя также оказывает положительное влияние на уровень сахара в крови и здоровье печени.
Розмариновая кислота и другие соединения оказывают антиоксидантное, противовоспалительное, противовирусное, антибактериальное, болеутоляющее и противораковое действие.
Шалфей имеет множество применений, как и в кулинарии, так и в медицине. Эта пряность имеет землистый вкус с нотками мяты и сосны.
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