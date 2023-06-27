Ці спеції визнані найкориснішими для здоров'я: включіть їх в раціон

Спеції здатні на багато що: врятувати невдалу страву, додати родзинку в фірмовий рецепт і прикрасити зовсім просту їжу. Також прянощі можуть позитивно вплинути на здоров'я.

Про те, які спеції найкорисніші для здоров'я розповіли у виданні Heath.

Імбир

Імбир має теплий та пряний смак, його зазвичай додають до таких страв, як супи, випічка та карі.

Пряність містить численні біологічно активні сполуки, включаючи гінгероли, шогаоли та парадоли, які мають протизапальну та антиоксидантну дію на організм.

Споживання імбиру сприяє регуляції рівня цукру в крові,артеріального тиску та допомагає контролювати вагу.

Спробуйте додати цю спецію до свого раціону, натерши корінь у гарячу воду для зігрівання чаю та додавши свіжий або подрібнений імбир до ваших улюблених рецептів, таких як смузі, заправки для салатів та вівсянку.

Орегано

Орегано містить рослинні сполуки, включаючи терпени тимол і карвакрол, які мають потужні антиоксидантні властивості.

Його використовували в системах традиційної медицини для лікування таких захворювань, як розлад травлення, кашель, діарея та бронхіт .

Додавайте свіжий орегано до салатів і страв з пасти, а сушений орегано використовуйте для соусів, заправок та м'яса.

Шафран

Така спеція має трохи гіркуватий смак, також її використовують в індійській та середземноморській кухні.

Шафран є природнім засобом лікування депресії, тривоги , хвороб серця т а діабету 2 типу. Також шафран підвищує рівень серотоніну, який підвищує настрій та бореться з тривожністю та депресією.

Пряність можна додавати в такі страви, як карі, різотто та страви з морепродуктів, а також можна приймати у вигляді добавки.

Кориця

Кориця - одна з найпопулярніших спецій. Її дуже часто додають в різну випічку: печиво, пиріг та солодкий хліб.

Ця пряність наповнена корисними для здоров’я сполуками, такими як коричний альдегід кумарин, корична кислота та евгенол, усі з яких мають потужні антиоксидантні та протизапальні властивості, що позитивно впливає на рівень цукру в крові та артеріальний тиск.

Кардамон

Кардамон часто називають "королем прянощів", який має антиоксидантну, протизапальну та антидіабетичну дію. Ця спеція також позитивно впливає на рівень цукру в крові та здоров’я печінки.

Кардамон добре поєднується як із солодкими, так і з гострими стравами, і його можна додавати в карі, випічку та м’ясні страви.

Розмарин

Ця спеція є потужним джерелом розмаринової кислоти, типу фенольного з’єднання, яке міститься в різних рослинах. Розмаринова кислота та інші сполуки мають антиоксидантну, протизапальну, противірусну, антибактеріальну, болезаспокійливу та протиракову дію.

Також вважається, що вживання чаю з розмарином може принести користь тим, хто має тривогу та депресію.

Куркума

Куркума має потужні протизапальні, антиоксидантні та протиракові властивості. Ця пряність допоможе запобігти таким захворюванням як остеоартрит, діабет 2 типу тощо.

Доведено, що вживання більшої кількості страв, багатих куркумою, наприклад карі, допомагає покращити когнітивні функції та захищає від зниження когнітивних здібностей у літніх людей.

Мускатний горіх

Мускатний горіх є чудовим доповненням до солодких напоїв і десертів. Мускатний горіх багатий антиоксидантами, такими як терпени та фенольні сполуки. Він також багатий міристицином - речовиною, яка має її протизапальні, антиоксидантні, протиракові та антимікробні властивості

У стародавні часи мускатний горіх використовувався як природний засіб для лікування тривоги, спазмів у шлунку, діареї та нудоти по всій Індії та інших частинах Азії.

Спробуйте додавати мелений мускатний горіх до таких напоїв, як кава та смузі, а також до та страви з птиці.

Шавлія

Шавлія має безліч застосувань, як і в кулінарії, так і в медицині. Ця пряність має землистий смак з нотками м'яти та сосни.

Шавлія може покращувати когнітивні функції та допомогти покращити настрій, пильність, увагу, пам’ять.