Эти специи признаны наиболее полезными для здоровья: включите их в рацион

Специи способны на многое: спасти неудачное блюдо, добавить изюминку в фирменный рецепт и украсить совсем простую еду. Также пряности могут оказать положительное воздействие на здоровье.

О том, какие специи полезны для здоровья рассказали в издании Heath.

Имбирь

Имбирь имеет теплый и пряный вкус, его обычно добавляют в такие блюда, как супы, выпечка и карри.

Пряность содержит многочисленные биологически активные соединения, включая гингеролы, шогаолы и пародолы, оказывающие противовоспалительное и антиоксидантное действие на организм.

Потребление имбиря способствует регуляции уровня сахара в крови, артериального давления и помогает контролировать вес.

Попробуйте добавить эту специю в свой рацион, натерев корень в горячую воду для согревания чая и добавив свежий или измельченный имбирь в ваши любимые рецепты, такие как смузи, заправки для салатов и овсянку.

Орегано

Орегано содержит растительные соединения, включая терпены тимол и карвакрол, обладающие мощными антиоксидантными свойствами.

Его использовали в системах традиционной медицины для лечения таких заболеваний, как расстройство пищеварения, кашель, диарея и бронхит .

Добавляйте свежий орегано в салаты и блюда из пасты, а сушеный орегано используйте для соусов, заправок и мяса.

Шафран

Такая специя имеет немного горьковатый вкус, также ее используют в индийской и средиземноморской кухне.

Шафран является естественным средством лечения депрессии, тревоги , болезней сердца и диабета 2 типа. Также шафран повышает уровень серотонина, который повышает настроение и борется с тревожностью и депрессией.

Пряность можно добавлять в такие блюда как кари, ризотто и блюда из морепродуктов, а также можно принимать в виде добавки.

Корица

Корица - одна из самых популярных специй. Ее очень часто добавляют в разную выпечку: печенье, пирог и сладкий хлеб.

Эта пряность наполнена полезными для здоровья соединениями, такими как кумарин коричный альдегид, коричная кислота и эвгенол, все из которых обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что положительно влияет на уровень сахара в крови и артериальное давление.

Кардамон

Кардамон часто называют "королем пряности", который оказывает антиоксидантное, противовоспалительное и антидиабетическое действие. Эта специя также оказывает положительное влияние на уровень сахара в крови и здоровье печени.

Кардамон хорошо сочетается как со сладкими, так и острыми блюдами, и его можно добавлять в карри, выпечку и мясные блюда.

Розмарин

Эта специя является мощным источником розмариновой кислоты типа фенольного соединения, которое содержится в различных растениях. Розмариновая кислота и другие соединения оказывают антиоксидантное, противовоспалительное, противовирусное, антибактериальное, болеутоляющее и противораковое действие.

Также считается, что употребление чая с розмарином может принести пользу тем, кто имеет тревогу и депрессию.

Куркума

Куркума обладает мощными противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Эта пряность поможет предотвратить такие заболевания как остеоартрит, диабет 2 типа и т. д.

Доказано, что употребление большего количества блюд, богатых куркумой, например карри, помогает улучшить когнитивные функции и защищает от снижения когнитивных способностей пожилых людей.

Мускатный орех

Мускатный орех является отличным дополнением к сладким напиткам и десертам. Мускатный орех богат антиоксидантами, такими как терпены и фенольные соединения. Он также богат миристицином - веществом, которое обладает его противовоспалительными, антиоксидантными, противораковыми и антимикробными свойствами.

В древние времена мускатный орех использовался как природное средство для лечения тревоги, спазмов желудка, диареи и тошноты по всей Индии и других частях Азии.

Попробуйте добавлять молотый мускатный орех к таким напиткам, как кофе и смузи, а также к блюдам из птицы.

Шалфей

Шалфей имеет множество применений, как и в кулинарии, так и в медицине. Эта пряность имеет землистый вкус с нотками мяты и сосны.

Шалфей может улучшать когнитивные функции и помочь улучшить настроение, бдительность, внимание, память.