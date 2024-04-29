Ці смартфони Xiaomi незабаром не зможуть отримувати оновлення. Перевірте, чи є ваше у списку
Xiaomi випустила оновлення свого списку End of Support (EoS), включаючи до нього пристрої, які більше не оновлюватимуться в частині прошивки та виправлень безпеки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina.
Коли пристрій досягає кінцевої підтримки (EoS), це означає, що він більше не оновлюватиметься і не отримуватиме виправлення безпеки для операційної системи HyperOS. Якщо ви зіткнулися з проблемами безпеки на такому пристрої, рекомендується зважити можливість придбання нової моделі.
Які смартфони більше не оновлюватимуться
- POCO X3 Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite (версія з 4G)
- Xiaomi MIX Fold
- Redmi Note 10 Pro
Рекомендується власникам перелічених пристроїв оновитись до більш сучасних моделей, оскільки відсутність офіційної підтримки може поставити під загрозу безпеку їхніх пристроїв.
Крім того, у нових моделях не виправлятимуться можливі програмні помилки, які можуть призвести до зависання.
У квітні оновлення торкнулися смартфонів Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite та Xiaomi Mix Fold. Варто зазначити, що китайський виробник випустив дві версії Mi 11 Lite: 4G (lisa) та 5G (renoir), і лише 4G (lisa) залишиться без підтримки.
Нагадаємо, що представлений смартфон із дорогим дизайном та ємністю батареї як у iPhone 15.
А ще ми писали, що Xiaomi випустила роутер із підтримкою Wi-Fi 7.