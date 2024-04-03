Ці смартфони Xiaomi незабаром отримають нову операційну систему. Перевірте, чи є ваш у списку

Xiaomi анонсувала, що протягом найближчих місяців дванадцять смартфонів і один планшет почнуть отримувати оновлення до новітньої операційної системи HyperOS, заснованої на базі Android 14.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina .

Xiaomi набирає популярності на європейському ринку, і розвиток програмної екосистеми залишається ключовим напрямком компанії в контексті прогресу штучного інтелекту. Перші моделі з HyperOS підкреслюють амбіції та можливості нового програмного забезпечення.

Ця операційна система, що базується на Android, включає значні і додаткові функції, привертаючи увагу користувачів своїм унікальним інтерфейсом користувача. Різноманітність смартфонів у їхній лінійці дозволяє кожному знайти пристрій на свій смак.

Що таке HyperOS

Цей концепт відбиває прагнення Xiaomi надати сучасну платформу для різних пристроїв, включаючи не лише смартфони, але й розумні пристрої для дому та автономних автомобілів. Подібно до інших провідних брендів, штучний інтелект все більше оптимізуватиме функціональність HyperOS.

Основна мета операційної системи - повна адаптація до апаратних характеристик пристроїв з метою забезпечення плавної роботи та ефективного використання ресурсів. Постійні покращення з боку Xiaomi сприяють розширенню можливостей та функціональності HyperOS.

Наскільки популярна ця платформа

HyperOS забезпечує прискорене виконання обчислень на потужних пристроях шляхом пріоритету важливих завдань, а також гарантує гнучку роботу на слабких пристроях за рахунок ефективного розподілу ресурсів.

Ця операційна система повною мірою розкриває ексклюзивні можливості та покращення користувальницького інтерфейсу смартфонів Xiaomi. Найближчими місяцями ми побачимо оновлення у кількох моделях смартфонів.

Для яких пристроїв вже розпочалися оновлення

Xiaomi 12 Pro

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note Pro+ 12 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Пристрої заплановані на другий квартал

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Xiaomi Mi 10

Redmi K50i

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11

Які пристрої отримали та отримають HyperOS (фото: Gizmochina)

Надалі компанія буде доповнювати список сумісних моделей HyperOS. У 2024 році ця операційна система стане ключовим елементом стратегії Xiaomi у конкурентній боротьбі з іншими виробниками пристроїв на базі Android.