Эти смартфоны Xiaomi совсем скоро получат новейшую операционную систему. Проверьте, есть ли ваш в списке

Xiaomi анонсировала, что в ближайшие месяцы двенадцать смартфонов и один планшет начнут получать обновление до новейшей операционной системы HyperOS, основанной на базе Android 14.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт о технологиях Gizmochina .

Xiaomi набирает популярность на европейском рынке, и развитие программной экосистемы остается ключевым направлением компании в контексте прогресса искусственного интеллекта. Первые модели с HyperOS подчеркивают амбиции и возможности нового программного обеспечения.

Эта операционная система, базирующаяся на Android, включает в себя значимые и дополнительные функции, привлекая внимание пользователей своим уникальным пользовательским интерфейсом. Разнообразие смартфонов в их линейке позволяет каждому найти устройство по своему вкусу.

Что такое HyperOS

Этот концепт отражает стремление Xiaomi предоставить современную платформу для различных устройств, включая не только смартфоны, но и умные устройства для дома и автономных автомобилей. Подобно другим ведущим брендам, искусственный интеллект будет все больше оптимизировать функциональность HyperOS.

Основная цель операционной системы - полная адаптация к аппаратным характеристикам устройств с целью обеспечения плавной работы и эффективного использования ресурсов. Постоянные улучшения со стороны Xiaomi способствуют расширению возможностей и функциональности HyperOS.

Насколько популярна эта платформа

HyperOS обеспечивает ускоренное выполнение вычислений на мощных устройствах путем приоритизации важных задач, а также гарантирует гибкую работу на слабых устройствах за счет эффективного распределения ресурсов.

Эта операционная система в полной мере раскрывает эксклюзивные возможности и улучшения пользовательского интерфейса смартфонов Xiaomi. В ближайшие месяцы мы увидим обновления в нескольких моделях смартфонов.

Для каких устройств уже начались обновления

Xiaomi 12 Pro

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note Pro+ 12 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Устройства, запланированные на второй квартал

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Xiaomi Mi 10

Redmi K50i

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11

Какие устройства получили и получат HyperOS (фото: Gizmochina)

В дальнейшем компания будет дополнять список совместимых моделей, поддерживаемых HyperOS. В 2024 году эта операционная система будет ключевым элементом стратегии Xiaomi в конкурентной борьбе с другими производителями устройств на базе Android.