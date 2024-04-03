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Эти смартфоны Xiaomi совсем скоро получат новейшую операционную систему. Проверьте, есть ли ваш в списке

Среда 03 апреля 2024 17:20
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Эти смартфоны Xiaomi совсем скоро получат новейшую операционную систему. Проверьте, есть ли ваш в списке Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат HyperOS во втором квартале 2024 года (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Xiaomi анонсировала, что в ближайшие месяцы двенадцать смартфонов и один планшет начнут получать обновление до новейшей операционной системы HyperOS, основанной на базе Android 14.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт о технологиях Gizmochina.

Xiaomi набирает популярность на европейском рынке, и развитие программной экосистемы остается ключевым направлением компании в контексте прогресса искусственного интеллекта. Первые модели с HyperOS подчеркивают амбиции и возможности нового программного обеспечения.

Эта операционная система, базирующаяся на Android, включает в себя значимые и дополнительные функции, привлекая внимание пользователей своим уникальным пользовательским интерфейсом. Разнообразие смартфонов в их линейке позволяет каждому найти устройство по своему вкусу.

Что такое HyperOS

Этот концепт отражает стремление Xiaomi предоставить современную платформу для различных устройств, включая не только смартфоны, но и умные устройства для дома и автономных автомобилей. Подобно другим ведущим брендам, искусственный интеллект будет все больше оптимизировать функциональность HyperOS.

Основная цель операционной системы - полная адаптация к аппаратным характеристикам устройств с целью обеспечения плавной работы и эффективного использования ресурсов. Постоянные улучшения со стороны Xiaomi способствуют расширению возможностей и функциональности HyperOS.

Насколько популярна эта платформа

HyperOS обеспечивает ускоренное выполнение вычислений на мощных устройствах путем приоритизации важных задач, а также гарантирует гибкую работу на слабых устройствах за счет эффективного распределения ресурсов.

Эта операционная система в полной мере раскрывает эксклюзивные возможности и улучшения пользовательского интерфейса смартфонов Xiaomi. В ближайшие месяцы мы увидим обновления в нескольких моделях смартфонов.

Для каких устройств уже начались обновления

  • Xiaomi 12 Pro
  • Redmi Note 12 5G
  • Redmi Note 12 Pro 5G
  • Redmi Note Pro+ 12 5G
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G

Устройства, запланированные на второй квартал

  • Xiaomi 11 Ultra
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi Mi 11X
  • Xiaomi 11i HyperCharge
  • Xiaomi 11 Lite
  • Xiaomi 11i
  • Xiaomi Mi 10
  • Redmi K50i
  • Redmi 13C
  • Redmi 12
  • Redmi 11 Prime 5G
  • Redmi Note 11

Эти смартфоны Xiaomi совсем скоро получат новейшую операционную систему. Проверьте, есть ли ваш в спискеКакие устройства получили и получат HyperOS (фото: Gizmochina)

В дальнейшем компания будет дополнять список совместимых моделей, поддерживаемых HyperOS. В 2024 году эта операционная система будет ключевым элементом стратегии Xiaomi в конкурентной борьбе с другими производителями устройств на базе Android.

Напомним, что Xiaomi представила доступный смартфон, который может похвастаться необычным дизайном.

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