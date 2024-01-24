Ці сім предметів домашнього вжитку не можна мити засобом для миття посуду

Килими та килимки

Мило для миття посуду зазвичай видаляє плями та бруд з килима або килимка, але засіб може вбратися в волокна, роблячи цю пляму настільки липкою, що ви не зможете навіть прополоскати. З цього моменту ця ділянка килима стане магнітом для пилу, бруду, лупи та іншого сміття. Замість цього використовуйте засіб для чищення килимів або звичайний оцет.

Одяг

Не звертайте на новомодні лайфхаки з прання, які включають використання засобу для миття посуду в пральній машині. Це не тільки може пошкодити техніку, яка не призначена для роботи з милом, що утворює велику кількість піни, але й може скоротити термін служби вашого одягу, залишити його вкритою плівкою та відчуттям жорсткості.

Є один виняток: здатність засобу для посуду видаляти жир робить його чудовим засобом для попередньої обробки харчових плям на одязі. Але після цього його потрібно прибрати та використовувати звичайний пральний порошок.

Шкіряні меблі та інші вироби

Мило для посуду та інші універсальні засоби для чищення на основі миючих засобів можуть призвести до висихання шкіряних меблів, пальто, сумок та інших речей. Використовуйте лише спеціалізовані засоби для шкіри.

Дзеркала, скляні душові двері та вікна

Засіб для посуду відмінно відмиває склянки, то чому його не використовувати для миття скляних поверхонь усередині будинку? На жаль, не варто так робити, тому що потім відмити їх буде в рази складніше. Залишається шар мильної пінки, який притягує бруд та пил, а ще залишає після себе смуги.

Оброблені водовідштовхувальні тканини

Не мийте із засобом для миття посуду водовідштовхувальні предмети, такі як куртки та похідне спорядження, оскільки це може зруйнувати захисне покриття. Купуйте спеціальний миючий засіб, щоб продовжити термін служби вашого верхнього одягу та спорядження.

Дерев'яне кухонне начиння

Дерев'яне кухонне начиння слід мити просто водою або водою з содою. Кип'ятіння або миття посудомийної машини може призвести до тріщин. Невелика кількість миючого засобу для видалення їжі, що прилипла, не завдасть великої шкоди, але краще відразу промити теплою водою, а потім використовувати розчин з однієї частини води та однієї частини оцту.

Дерев'яна підлога та меблі

Використання засобу для посуду для чищення підлог або меблів із цільного дерева може призвести до видалення натуральних масел та захисних покриттів, що зробить їх більш уразливими до зношування.