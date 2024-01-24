Эти 7 предметов домашнего обихода нельзя очищать моющим для посуды

В большинстве супермаркетов нет недостатка чистящих средств, хотя в большинстве случаев раствор из теплой воды с несколькими каплями моющего средства для посуды или мыла - это все, что нужно для чистки обычных предметов домашнего обихода. Но не все таким раствором можно мыть.
Какие предметы домашнего обихода нельзя мыть с мылом или средством для мытья посуды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lifehacker.
Мыло для мытья посуды обычно удаляет пятна и грязь с ковра или коврика, но средство может впитаться в волокна, делая это пятно настолько липким, что вы не сможете даже прополоскать. С этого момента этот участок ковра станет магнитом для пыли, грязи, перхоти и другого мусора. Вместо это используйте средство для чистки ковров или обычный уксус.
Не обращайте на новомодные лайфхаки по стирке, которые включают в себя использование средства для мытья посуды в стиральной машине. Это не только может повредить технику, которая не предназначена для работы с мылом, образующем большое количество пены, но и может сократить срок службы вашей одежды, оставить ее покрытой пленкой и ощущением жесткости.
Есть одно исключение: способность средства для посуды удалять жир делает его отличным средством для предварительной обработки пищевых пятен на одежде. Но после этого его нужно убрать и использовать обычный стиральный порошок.
Мыло для посуды и другие универсальные чистящие средства на основе моющих средств могут привести к высыханию кожаной мебели, пальто, сумок и других вещей. Используйте только специализированные средства для кожи.
Средство для посуды отлично отмывает стаканы, так почему его не использовать для мытья стеклянных поверхностей внутри дома? Увы, не стоит так делать, так как потом отмыть их будет в разы сложнее. Остается слой мыльной пенки, который притягивает грязь и пыль, а еще оставляет после себя полосы.
Не стирайте со средством для мытья посуды водоотталкивающие предметы, такие как куртки и походное снаряжение, так как это может разрушить защитное покрытие. Купите специальное моющее средство, чтобы продлить срок службы вашей верхней одежды и снаряжения.
Деревянную кухонную утварь следует мыть просто водой или водой с содой. Кипячение или мытье в посудомоечной машине может привести к трещинам. Небольшое количество моющего средства для удаления прилипшей пищи не причинит большого вреда, но лучше сразу промыть теплой водой, а затем использовать раствор из одной части воды и одной части уксуса.
Использование средства для посуды для чистки полов или мебели из цельного дерева может привести к удалению натуральных масел и защитных покрытий, что сделает их более уязвимыми к износу.
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