Эти 7 предметов домашнего обихода нельзя очищать моющим для посуды

Ковры и коврики

Мыло для мытья посуды обычно удаляет пятна и грязь с ковра или коврика, но средство может впитаться в волокна, делая это пятно настолько липким, что вы не сможете даже прополоскать. С этого момента этот участок ковра станет магнитом для пыли, грязи, перхоти и другого мусора. Вместо это используйте средство для чистки ковров или обычный уксус.

Одежда

Не обращайте на новомодные лайфхаки по стирке, которые включают в себя использование средства для мытья посуды в стиральной машине. Это не только может повредить технику, которая не предназначена для работы с мылом, образующем большое количество пены, но и может сократить срок службы вашей одежды, оставить ее покрытой пленкой и ощущением жесткости.

Есть одно исключение: способность средства для посуды удалять жир делает его отличным средством для предварительной обработки пищевых пятен на одежде. Но после этого его нужно убрать и использовать обычный стиральный порошок.

Кожаная мебель и другие изделия

Мыло для посуды и другие универсальные чистящие средства на основе моющих средств могут привести к высыханию кожаной мебели, пальто, сумок и других вещей. Используйте только специализированные средства для кожи.

Зеркала, стеклянные душевые двери и окна

Средство для посуды отлично отмывает стаканы, так почему его не использовать для мытья стеклянных поверхностей внутри дома? Увы, не стоит так делать, так как потом отмыть их будет в разы сложнее. Остается слой мыльной пенки, который притягивает грязь и пыль, а еще оставляет после себя полосы.

Обработанные водоотталкивающие ткани

Не стирайте со средством для мытья посуды водоотталкивающие предметы, такие как куртки и походное снаряжение, так как это может разрушить защитное покрытие. Купите специальное моющее средство, чтобы продлить срок службы вашей верхней одежды и снаряжения.

Деревянная кухонная утварь

Деревянную кухонную утварь следует мыть просто водой или водой с содой. Кипячение или мытье в посудомоечной машине может привести к трещинам. Небольшое количество моющего средства для удаления прилипшей пищи не причинит большого вреда, но лучше сразу промыть теплой водой, а затем использовать раствор из одной части воды и одной части уксуса.

Деревянные полы и мебель

Использование средства для посуды для чистки полов или мебели из цельного дерева может привести к удалению натуральных масел и защитных покрытий, что сделает их более уязвимыми к износу.