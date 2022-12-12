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Ці шкідливі продукти не можна купувати в супермаркеті: про що мова

Які продукти не можна купувати в супермаркеті (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто людина за звичкою бере одні й ті ж продукти, балує себе не найкориснішими стравами. Однак, краще назавжди відмовитися від подібного раціону, щоб не зашкодити собі.

Про це пише She finds.

Важливо не купувати продукти, у складі яких є багато цукру, натрію та інших інгредієнтів обробки.

Які продукти варто не купувати

Консерви

Такі продукти завжди потрібно мати під рукою, особливо під час війни. Все тому, що термін придатності у них великий і їх легко готувати.

За словами дієтолога Крутіка Нанаваті, багато консервованих продуктів містять бісфенол-А (BPA), хімічну речовину, яка викликає гормональні збої та проблеми з серце.

Зокрема, такий продукт в процесі приготування втрачає багато корисних властивостей, оскільки консервування зазвичай відбувається за високих температур.

"Підвищення рівня цукру може призвести до накопичення натрію, що призводить до накопичення кальцію, що призводить до звуження судин і гіпотензії", - додала дієтолог.

Також на полицях супермаркету можна знайти безпечні альтернативи, але важливо звертати увагу на вміст цукру та стежте за порціями натрію.

Готова їжа

Така їжа користується особливою популярністю серед молоді, адже вона дозволяє зекономити час на приготуванні.

Шкоди такій їжі додають інгредієнти, які використовують для обробки та продовження терміну зберігання. До того ж додавання консервантів є найпростішим способом збільшити термін придатності.

Готова їжа має компоненти, які пов'язані з підвищеним ризиком розвитку серцевих захворювань, а також високим ризиком інсульту,

Раніше ми розповідали про популярну їжу, яка може призвести до інсульту.

Також ми називали продукти, які категорично заборонено давати дітям.

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